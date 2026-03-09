Переселенцы могут снова получить выплаты ВПЛ даже после предыдущего отказа. Кому возобновят финансовую помощь в 2026 году? Выяснил Фокус.

Государство оказывает финансовую помощь украинцам, которые вынужденно покинули дома из-за войны. Хотя в некоторых случаях выплаты ВПЛ могут быть отменены, есть категории переселенцев, которые имеют право на повторную подачу заявления и получение денежной поддержки.

Кто может повторно подать заявление на выплаты ВПЛ в 2026 году

Некоторые ВПЛ имеют право повторно обратиться за государственной поддержкой или продолжить выплаты после завершения предыдущего периода помощи. Это касается:

людей, которые ранее имели статус переселенцев, но некоторое время находились за границей и впоследствии вернулись в Украину;

граждан, которые вернулись к своему постоянному месту жительства, но были вынуждены снова эвакуироваться.

После повторной эвакуации украинцы могут подать заявку на получение выплат для ВПЛ Фото: kyivcity

Продлить выплаты ВПЛ в 2026 году после первых шести месяцев могут наиболее уязвимые категории переселенцев:

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в районах активных или потенциальных боевых действий, а также в относительно безопасных регионах, но дети там не имеют возможности учиться офлайн;

семьи, в которых один из членов семьи ухаживает за человеком с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжело больным ребенком;

дети до 14 лет, прибывшие без родителей, если заявление подает лицо, находящееся в родственных отношениях;

беременные женщины, начиная с 30 недели беременности.

Прожиточный минимум и выплаты ВПЛ — можно ли восстановить помощь после отказа

Ранее некоторые семьи получали отказ в выплатах для ВПЛ, поскольку их общий доход превышал установленный порог. Однако, с 1 января 2026 года предельный доход повысили, поэтому часть переселенцев теперь может снова подать заявку на оформление государственной финансовой помощи.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января составляет 2 595 гривен. От этого показателя рассчитывается и предельный доход для назначения выплат для ВПЛ.

С 1 января 2026 года в Украине повысили предельный доход для предоставления помощи, поэтому некоторые переселенцы теперь снова могут подать заявку на оформление государственной финансовой поддержки

Теперь совокупный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 гривен (четыре прожиточных минимума), тогда как раньше он составлял 9 444 гривны. Например, если раньше человек получал зарплату около 9 500 грн, это могло стать причиной для отказа в помощи. Теперь же переселенец может снова подать заявку на получение помощи.

В ОО "ВПЛ Украина" обратили внимание, что для определения права на выплаты ВПЛ учитывается не начисленная зарплата, а реальная сумма, которую переселенец получает на руки. Из общего дохода вычитают НДФЛ и военный сбор, и именно после этих вычетов решается, может ли человек получить помощь.

Для определения права на выплаты ВПЛ учитывается реальная сумма зарплаты, которую переселенец получает на руки Фото: Суспільне

"Часто люди смотрят на свою ставку "брутто" и думают, что не проходят. Но "чистый" доход может быть значительно меньше и вписываться в лимит 10 380 грн. Кроме того, подавать документы необходимо на всех членов семьи (включая детей, неработающих лиц и т.д.). Совокупный доход семьи делится на количество заявленных членов", — добавили в ОО "ВПО Украина", отметив, что чем больше людей в семье, тем меньше получается доход на одного члена семьи. Это увеличивает шансы на получение выплат для всей семьи.

Как подать заявление на получение выплат ВПЛ

Оформить выплаты ВПЛ можно онлайн через приложение "Дія" или офлайн через ЦНАП или органы соцзащиты. Оба способа бесплатные, но есть определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Так, подать заявку на денежную помощь через "Дію" могут только те, кто еще не зарегистрирован как ВПЛ. В приложении одновременно можно оформить статус и подать заявление на получение финансовой помощи. Для этого нужно придерживаться такого алгоритма действий:

Обновите приложение и авторизуйтесь. В разделе "Услуги" выберите "Получить статус ВПЛ" и укажите адрес своего пребывания. Подтвердите геолокацию. Нажмите "Хочу получать помощь". Выберите карту еПоддержка для зачисления средств (если ее нет — оформите онлайн). Укажите, какая помощь нужна: медицинская, образовательная или гуманитарная, и оставьте контактные данные. Проверьте данные и нажмите "Отправить".

Если у вас есть дети, свидетельство о рождении обычно подтягивается автоматически. Если этого не произошло, добавьте его вручную.

В ЦНАП или органы соцзащиты могут обратиться все граждане. Для этого нужно подготовить следующие документы:

паспорт или ID-карту;

справку ВПЛ (можно оформить вместе с заявлением);

свидетельство о рождении ребенка (если есть).

Также выберите банковскую карту для зачисления выплат или оформите новую, а затем подайте заявление на получение помощи.

Ранее Фокус сообщал, что переселенцы смогут получить жилье от государства. Это произойдет в рамках пилотоного проекта по поиску свободной недвижимости для ВПЛ, который сначала охватит Ивано-Франковскую, Полтавскую и Киевскую области.