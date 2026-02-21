Какую финансовую помощь могут получить украинцы от ООН, Эстонского совета по делам беженцев, Красного Креста и Норвежского совета по делам беженцев — читайте в материале Фокуса.

Из-за полномасштабной войны в Украине тысячи семей нуждаются в помощи. Наиболее уязвимые категории населения могут рассчитывать на финансовую поддержку от международных организаций. Фокус рассказывает, кто и как сможет получить денежную помощь в марте 2026 года.

Финансовая помощь от ООН — кто может экстренные выплаты

УВКБ ООН предоставляет экстренную денежную помощь в размере 10 800 грн для людей, пострадавших в результате войны в Украине. Это разовая помощь на 3 месяца для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других уязвимых категорий. Поэтому, речь идет о семьях, чье жилье разрушено или непригодно для жизни после обстрелов. Такие выплаты назначают по спискам, которые формируют местные органы власти. Программа действует без изменений и 2026 года и актуально для представления сейчас.

Финансовая помощь от Эстонского совета по делам беженцев (ERC)

Эстонский совет по делам беженцев (ERC) в Украине помогает людям, пострадавшим от войны, особенно тем, кто живет на линии фронта или в других пострадавших районах Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Сумской и Запорожской областей. Финансовую помощь можно потратить на самое необходимое: еду, лекарства, одежду и средства гигиены.

Эстонский совет по делам беженцев оказывает помощь тем, кто пострадал от обстрелов, вынужден был эвакуироваться или недавно переместился в более безопасный регион Фото: Из открытых источников

Предпочтение отдается тем, кто пострадал от обстрелов, вынужден был эвакуироваться или недавно переместился в более безопасные места проживания. Также приоритет получают люди, которые находятся в сложном экономическом или социальном положении, например:

семьи с детьми до 18 лет, которые воспитываются только матерью или отцом;

семьи с тремя и более детьми;

семьи с детьми до 2 лет;

люди пожилого возраста (60+);

люди с инвалидностью или серьезными заболеваниями, которые требуют дорогостоящего лечения.

Все уязвимости должны быть подтверждены документами. Это обязательное условие для участия в программе, но не гарантирует автоматически получение помощи. Решение о предоставлении денежной помощи принимает команда ERC

Каждый человек, который соответствует условиям программы, может получить 3 600 грн в месяц в течение трех месяцев. Переводы осуществляются на банковский счет или наличными через банки или почтовые отделения.

Отмечается, что ERC вместе с ООН и другими гуманитарными организациями активно работает в транзитных центрах и районах, где потребности людей самые высокие. Информацию о регистрации будут передавать через местные каналы, например, местные власти, центры соцслужб и местные организации.

Онлайн-регистрация доступна только для людей в труднодоступных зонах, где сложно получить гуманитарную помощь. Регистрация откроется 21 февраля, с 10:00 до 14:00.

Помощь от Красного Креста — как подать заявку

В Сумской область открыта регистрация на помощь для семей с маленькими детьми. Прием заявок проводит Общество Красного Креста Украины через областную организацию. Подать заявку можно до 28 февраля 2026 года или до момента, пока не закончатся детские наборы.

Эта поддержка предназначена для семей, воспитывающих детей до 4 лет включительно. Податься могут семьи из определенных категорий уязвимости, в частности:

внутренне перемещенные лица, которые получили статус после 2022 года;

семьи, где есть люди с инвалидностью.

Каждого ребенка до 4 лет нужно регистрировать отдельно. То есть форму необходимо заполнить индивидуально на каждого малыша.

Отмечается, что заявителям нужно внимательно указывать личные данные, контакты и информацию о семье. Если в форме будут ошибки или повторные заявки, их не будут рассматривать.

Денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC): когда истекает срок приема заявок

В Норвежском совете по делам беженцев в Украине принимают заявки на денежную помощь для семей, пострадавших от войны. Подать заявку можно через официальную форму на сайте NeedAid NRC до 12:00 25 февраля 2026 года.

Поддержка предоставляется семьям на основе комплексной оценки, учитывая:

место жительства и состав семьи;

статус перемещения (ВПЛ или местные пострадавшие);

влияние войны на семью (например, проживание возле линии фронта или поврежденное жилье).

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить финансовую помощь от Норвежского совета по делам беженцев Фото: volynnews.com

Для подачи заявки на получение финансовой помощи нужно подготовить:

паспорт или ID-карту;

справку ВПЛ (если требуется);

свидетельства о рождении детей;

ИНН для членов семьи от 18 лет;

IBAN счет для перевода средств.

Фотографии документов должны быть четкими, цветными и горизонтальными.

В Норвежском совете обратили внимание: в одной заявке можно указать только до 5 человек из семьи. Если в семье больше людей, нужно подавать несколько отдельных форм, но в каждой должно быть лицо старше 18 лет. Повторные или дубликатные заявки удаляются.

Денежная помощь от NRC не будет предоставляться тем, кто уже получал помощь от NRC или других организаций в течение последних 6 месяцев

С 27 февраля 2026 года можно отслеживать состояние заявки на платформе NeedAid, введя ИНН и номер телефона главы домохозяйства. NRC больше не будет отправлять статусы через SMS или WhatsApp.

Ранее Фокус сообщал, что киевлянам выплатят по 40 000 грн. Получить финансовую помощь смогут граждане, чье жилье было повреждено из-за последствий вражеских ударов по инфраструктуре столицы.