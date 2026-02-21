Яку фінансову допомогу можуть отримати українці від ООН, Естонської ради у справах біженців, Червоного Хреста та Норвезької ради у справах біженців — читайте у матеріалі Фокуса.

Через повномасштабну війну в Україні тисячі родин потребують допомоги. Найбільш уразливі категорії населення можуть розраховувати на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Фокус розповідає, хто та як зможе отримати грошову допомогу у березні 2026 року.

Фінансова допомога від ООН — хто може екстрені виплати

УВКБ ООН надає екстрену грошову допомогу в розмірі 10 800 грн для людей, які постраждали внаслідок війни в Україні. Це разова допомога на 3 місяці для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших вразливих категорій. Тож, йдеться про родини, чиє житло зруйноване або непридатне для життя після обстрілів. Такі виплати призначають за списками, які формують місцеві органи влади. Програма діє без змін і 2026 року і актуально для подання зараз.

Фінансова допомога від Естонської ради у справах біженців (ERC)

Естонська рада у справах біженців (ERC) в Україні допомагає людям, які постраждали від війни, особливо тим, хто живе на лінії фронту або в інших постраждалих районах Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Сумської та Запорізької областей. Фінансову допомогу можна витратити на найнеобхідніше: їжу, ліки, одяг та засоби гігієни.

Естонська рада у справах біженців надає дпомогу тим, хто постраждав від обстрілів, змушений був евакуюватися або нещодавно перемістився до більш безпечного регіону Фото: З відкритих джерел

Перевага надається тим, хто постраждав від обстрілів, змушений був евакуюватися або нещодавно перемістився до більш безпечних місць проживання. Також пріоритет отримують люди, які перебувають в складному економічному або соціальному становищі, наприклад:

сім’ї з дітьми до 18 років, які виховуються лише матір’ю або батьком;

родини з трьома і більше дітьми;

сім’ї з дітьми до 2 років;

люди похилого віку (60+);

люди з інвалідністю або серйозними захворюваннями, які потребують дорогого лікування.

Усі вразливості мають бути підтверджені документами. Це обов’язкова умова для участі в програмі, але не гарантує автоматично отримання допомоги. Рішення про надання грошової допомоги ухвалює команда ERC

Кожна людина, яка відповідає умовам програми, може отримати 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців. Перекази здійснюються на банківський рахунок або готівкою через банки чи поштові відділення.

Зазначається, що ERC разом з ООН та іншими гуманітарними організаціями активно працює у транзитних центрах і районах, де потреби людей найвищі. Інформацію про реєстрацію передаватимуть через місцеві канали, наприклад, місцеву владу, центри соцслужб та місцеві організації.

Онлайн-реєстрація доступна лише для людей у важкодоступних зонах, де складно отримати гуманітарну допомогу. Реєстрація відкриється 21 лютого, з 10:00 до 14:00.

Допомога від Червоного Хреста — як подати заявку

У Сумській область відкрито реєстрацію на допомогу для родин із маленькими дітьми. Прийом заявок проводить Товариство Червоного Хреста України через обласну організацію. Подати заявку можна до 28 лютого 2026 року або до моменту, поки не закінчаться дитячі набори.

Ця підтримка призначена для сімей, які виховують дітей до 4 років включно. Податися можуть родини з визначених категорій вразливості, зокрема:

внутрішньо переміщені особи, які отримали статус після 2022 року;

сім’ї, де є люди з інвалідністю.

Кожну дитину до 4 років потрібно реєструвати окремо. Тобто форму необхідно заповнити індивідуально на кожного малюка.

Зазначається, що заявникам потрібно уважно вказувати особисті дані, контакти та інформацію про сім’ю. Якщо у формі будуть помилки або повторні заявки, їх не розглядатимуть.

Грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC): коли спливає термін приймання заявок

У Норвезькій раді у справах біженців в Україні приймають заявки на грошову допомогу для родин, які постраждали від війни. Подати заявку можна через офіційну форму на сайті NeedAid NRC до 12:00 25 лютого 2026 року.

Підтримка надається родинам на основі комплексної оцінки, враховуючи:

місце проживання та склад родини;

статус переміщення (ВПО чи місцеві постраждалі);

вплив війни на родину (наприклад, проживання біля лінії фронту або пошкоджене житло).

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову допомогу від Норвезької ради у справах біженців Фото: volynnews.com

Для подачі заявки на отримання фінансової допомоги потрібно підготувати:

паспорт або ID-картку;

довідку ВПО (якщо потрібно);

свідоцтва про народження дітей;

ІПН для членів сім’ї від 18 років;

IBAN рахунок для переказу коштів.

Фотографії документів повинні бути чіткими, кольоровими та горизонтальними.

У Норвезькій раді звернули увагу: в одній заявці можна вказати лише до 5 осіб з родини. Якщо в сім’ї більше людей, потрібно подавати кілька окремих форм, але в кожній має бути особа старше 18 років. Повторні або дублікатні заявки видаляються.

Грошова допомога від NRC не надаватиметься тим, хто вже отримував допомогу від NRC або інших організацій протягом останніх 6 місяців

З 27 лютого 2026 року можна відстежувати стан заявки на платформі NeedAid, ввівши ІПН та номер телефону голови домогосподарства. NRC більше не надсилатиме статуси через SMS або WhatsApp.

