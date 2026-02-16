Українці масово скаржаться на затримки виплат на дітей: в ПФУ пояснили ситуацію, — ЗМІ

Українці в соцмережах скаржаться на неможливість отримати "дитячі" виплати через великі черги в сервісних центрах. За інформацією журналістів, проблема криється в нестачі працівників і бюрократичній плутанині.

Про причини затримок виплат на дітей пише 16 лютого "Телеграф" із посиланням на відповідь Пенсійного фонду України на журналістський запит. Новий закон про підтримку родин із дітьми в Україні запрацював з 1 січня 2026 року — і тоді кількість звернень батьків до сервісних центрів різко зросла.

Якщо за період з липня по грудень 2025 року ПФУ прийняв 107 тисяч заяв на призначення державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, то лише за січень 2026 року надійшло 64 тисячі заяв на нову допомогу по догляду за дитиною до одного року, а загалом на різні види допомоги надійшло 96 тисяч заяв. Отже, за один місяць надійшло майже стільки ж звернень, як за попередні пів року.

Журналісти також зазначили, що новий закон про виплати на дитину набрав чинності з 1 січня 2026-го, а постанова Кабінету міністрів з'явилася 31 грудня 2025 року. При цьому оприлюднена постанова була лише 8 січня. Через це, за словами автора статті, перші дні співробітники ПФУ розбиралися з новими правилам, і черга заяв почала зростати.

Також журналісти відзначили нестачу працівників у Пенсійному фонді. Якщо у 2020 році в установі працювало 47 тисяч людей, то на початку 2022-го, згідно з відповіддю на запит, їх було вже близько 23 тисяч. В лютому 2026 року кількість співробітників ПФУ становить 25 877 людей, а кількість вакансій — 107. При цьому з липня 2025 року на Пенсійний фонд було покладено більше повноважень: окрім пенсій, його співробітники стали займатися соціальними допомогами.

Пенсійний фонд відповів на запит журналістів щодо оформлення виплат на дітей Фото: Телеграф

"Пенсійний фонд України вживає необхідних організаційних і технічних заходів для забезпечення оперативного опрацювання заяв, удосконалення сервісів та мінімізації можливих затримок, аби громадяни своєчасно отримували передбачені державою виплати", — ідеться у відповіді ПФУ на запит.

Нагадаємо, відповідно дор Закону України №4681-IX на дітей, народжених з 1 січня 2026 року, виплачуватимуть 50 тисяч грн. Право на допомогу мають батьки чи опікун, що проживає з немовлям постійно. Не можуть розраховувтаи на виплату громадяни, позбавлені батьківських прав або у яких забрали дитину та тимчасово влаштували на повне утримання державою.

В Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України 5 лютого розповідали, що Кабінет міністрів спростив процедуру оформлення виплат на дітей. Батьки можуть звертатися з заявами про виплату допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до року та "єЯсла" не лише до ПФУ, а й до Центрів надання адміністративних послуг і представників громад.