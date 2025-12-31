З 1 січня за дитину виплачуватимуть 50 тисяч грн: хто не зможе отримати допомогу

1 січня 2026 року набирає чинності закон, яким передбачена одноразова допомога в розмірі 50 000 гривень. Цю суму виплачуватимуть при народженні першої та кожної наступної дитини.

Те, що зміни запрацюють вже з 1 січня, прописано у самому законі. Про це свідчить його текст, оприлюднений державою.

Однак норми щодо встановлення розмірів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, догляду за дитиною до 1 року, програм "єЯсла" та "пакунок школяра" будуть запроваджені через рік — з 1 січня 2027 року. Також пізніше наберуть чинності положення щодо щомісячної виплати "єСадок" — з 1 січня 2028 року.

50 тисяч на дитину: хто не отримає гроші

Суму у 50 000 гривень платитимуть за дітей, народжених з 1 січня 2026 року. Право на виплату мають батьки або опікун, що постійно проживає з немовлям. У другому випадку потрібно буде подати відповідну заяву, додавши до неї копії свідоцтва про народження або рішення про встановлення опіки.

Допомогу не надаватимуть людям, які:

були позбавлені батьківських прав, припинили опіку або були звільненні від повноважень опікуна;

не були позбавлені батьківських прав, але дитину при цьому відібрали й тимчасово влаштували на повне утримання державою.

У законі наголошено, що ці гроші — власність дитини.

Також ним запроваджуються ще кілька видів допомоги сім'ям:

"пакунок малюка" — можна отримати речі або компенсацію, на це є час з 36 тижня вагітності до 3 місяців з моменту народження дитини;

допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам — 7 000 гривень на місяць;

допомога по догляду за дитиною до 1 року — 7 000 гривень на місяць, якщо у малюка є статус інвалідності — 10 500 гривень;

"єЯсла" — до 8 000 гривень на місяць до 3-річного віку дитини батькам, які почали працювати на повний робочий день через рік після народження;

"єСадок" — до 8 000 гривень на дитину 3-6 років, якщо мати або опікун працюють на повний робочий день;

"пакунок школяра" — 5 000 гривень на придбання канцелярії, книжок чи одягу для учнів перших класів у 2026 році.

Також з 1 січня в Україні зростуть розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Окрім того, зарплати соцпрацівників будуть збільшені на 150%.