Мінімальна зарплата і оклади соцпрацівників зростуть вже з 1 січня: що відомо

У 2026 році розмір мінімальної зарплати в Україні зросте на 5%. Окрім того, уряд вирішив підвищити зарплати соцпрацівників.

З 1 січня в Україні очікується низка змін, що стосують заробітної плати. Інформацію про це зібрав Фокус.

Мінімальна зарплата 2026: деталі

Мінімальна заробітна плата у 2026 році зросте на 5% — з 8000 до 8647 гривень. Це передбачено Державним бюджетом України, який Фокус розібрав в окремому матеріалі.

Окрім того, збільшиться і загальний прожитковий мінімум — приблизно з 3065 до 3209. Різниця становить 4,6%.

Постанова Кабміну про зарплати соцпрацівників

Також 26 грудня уряд ухвалив рішення про підвищення зарплат фахівцям, які у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Відповідна постанова набере чинності з 1 січня. Наразі в Україні налічується приблизно 80 тисяч таких спеціалістів, від яких залежить доступність і якість допомоги для людей.

"Ця робота вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати. Підвищення оплати праці соціальних працівників — це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших", — підкреслив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

При визначенні розміру посадових окладів тепер застосовуватиметься коефіцієнт 2,5. Тобто нові оклади у 2026 році будуть приблизно на +150% вищими.

Підвищення зарплат виглядатиме так:

соціальний менеджер (15 тарифний розряд) отримає 20 607 гривень замість 8 243;

фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд) — 16 932 замість 6 773 гривень;

молодша медична сестра (4 тарифний розряд) — 10 145 гривень замість 4 058.

