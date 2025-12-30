Графіки не діють: у Києві запровадили екстрені відключення світла

По всьому Києву були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Через це стабілізаційні графіки не діють.

Екстрені відключення почали діяти о 9:48. Про це повідомили в додатку "Київ Цифровий".

Повідомлення про екстрені відключення Фото: Скриншот

Водночас причини запровадження наразі не пояснюються. Також на момент публікації новини не було інформації від ДТЕК чи "Укренерго".

У додатку "Київ цифровий" пояснили, що екстрені відключення світла запроваджені тому, що треба терміново допомогти енергосистемі.

О 10:38 у ДТЕК випустили пост, де заявили про поширення фейків у соцмережах щодо ситуації зі світлом. Там наголосили, що енергетики продовжують в посиленому режимі ліквідовувати наслідки масованого обстрілу суботи.

За даними ДТЕК, на лівому березі тривають екстрені відключення. Натомість на правому березі продовжують діяти стабілізаційні графіки відключення.

Варто зазначити, що кореспонденти Фокусу, які живуть і на лівому, і на правому березі Києва отримали повідомлення про запровадження екстрених відключень у додатку "Київ цифровий". Також спостерігалося нетривале відключення поза графіком на правому березі.

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення продовжують для Броварського та Бориспільського районів на Київщині та для Лівого берега Києва. Через це графіки відключення електроенергії на 30 грудня були оголошені лише для правого берега Києва.

Ситуація з відключенням електроенергії залишається складною — у компанії Yasno розповіли, що намагалися перевести лівобережжя також на стабілізаційні відключення, але система не витримує навантаження.

А директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що жорсткі графіки відключень світла, які зараз діють у Києві, стануть м'якшими лише за тиждень. Він зазначив, світла не буде щонайменше по 12 годин на добу.

Фокус з'ясовував, чи можуть українці зустріти Новий рік без відключення електроенергії.

Натомість в.о. міністра енергетики Артем Некрасов пояснив, що відключення світла в Україні навіть за умови повного припинення ударів ЗС РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури триватимуть не менше двох місяців.

Новина доповнюється