Графіки відключень світла на 30 грудня: на Лівому березі та на Одещині ще діють екстрені відключення
ДТЕК опублікував графіки відключень на 30 грудня для українців. Але тільки для частини Київщини, Дніпропетровщини та Правого берега Києва.
На Одещині ситуація з енергопостачанням лишається тяжкою, тому графіків для цієї області поки що немає. У ДТЕК попросили слідкувати за оновленнями. Також діють екстрені відключення для Броварського та Бориспільського районів на Київщині та для Лівого берега Києва.
Графіки відключень світла для Правого берега Києва на 30 грудня
Графіки відключень світла в Київській області на 30 грудня
В Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.
Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 30 грудня
Нагадаємо, в Yasno розповіли, чому на лівобережжі Києва продовжують застосовувати екстрені відключення світла і не діють графіки відключень.
А заступник голови КМДА Петро Пателеєв повідомив, що ситуація з електрикою на лівому березі Києва залишається дуже складною, і робити будь-які прогнози щодо стабілізації ситуації важко. Однак, з його слів, 29 грудня в усі будинки мають повернути опалення.