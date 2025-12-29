Графіки відключень світла на 30 грудня: на Лівому березі та на Одещині ще діють екстрені відключення

ДТЕК опублікував графіки відключень на 30 грудня для українців. Але тільки для частини Київщини, Дніпропетровщини та Правого берега Києва.

На Одещині ситуація з енергопостачанням лишається тяжкою, тому графіків для цієї області поки що немає. У ДТЕК попросили слідкувати за оновленнями. Також діють екстрені відключення для Броварського та Бориспільського районів на Київщині та для Лівого берега Києва.

Графіки відключень світла для Правого берега Києва на 30 грудня

Графіки відключень світла на 30 грудня для 1–3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 30 грудня для 4–6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 30 грудня

В Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.

Графіки відключень світла на 30 грудня для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 30 грудня для 4–6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 30 грудня

Графіки відключень світла на 30 грудня для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 30 грудня для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, в Yasno розповіли, чому на лівобережжі Києва продовжують застосовувати екстрені відключення світла і не діють графіки відключень.

А заступник голови КМДА Петро Пателеєв повідомив, що ситуація з електрикою на лівому березі Києва залишається дуже складною, і робити будь-які прогнози щодо стабілізації ситуації важко. Однак, з його слів, 29 грудня в усі будинки мають повернути опалення.