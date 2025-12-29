Графіки відключень на лівому березі Києва не діють: в ДТЕК повідомили, яка ситуація зі світлом

На лівому березі Києва продовжують застосовувати екстрені відключення світла, тобто графіки наразі актуальні лише для правобережної частини міста. В Yasno розповіли, що намагалися перевести лівобережжя також на стабілізаційні відключення, але система не витримує навантаження.

"На жаль, ситуація зі світлом не дозволяє повернутись до графіків відключень на лівому березі столиці. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки масованої атаки", — заявили у ДТЕК 29 грудня.

У компанії висловили подяку жителям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів за розуміння та підтримку.

СЕО Yasno Сергій Коваленко пояснив у Facebook, що ситуація після обстрілів з п'ятниці на суботу залишається непростою. На правому березі Києва вимикають світло за графіками, але обмеження — великі. На лівобережній частині міста ворог спричинив проблеми зі станом мереж.

"Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень", — розповів Коваленко.

Він дав кілька порад жителям правого берега, у яких немає світла:

перевіряти графіки, адже вони можуть змінюватись протягом дня;

якщо за графіком світло має бути, переконатись, що немає екстрених відключень;

якщо ні, не виключена можливість локальної аварії, в такому разі найімовірніше ОСББ або керівна компанія вже залишили заявку від будинку оператору системи розподілу.

Також СЕО дав єдину рекомендацію мешканцям лівого берега, у яких відсутнє електропостачання: перевіряти статус на сайті YASNO або ОСР, адже це — екстрене відключення.

"Хочу запевнити: як тільки буде можливість перейти на графіки для усіх киян або й узагалі від них відмовитися — енергетики це зроблять. Я розумію, що це тяжко, особливо зараз, коли морозно. Та енергетики роблять усе можливе й неможливе, щоб полагодити мережі та повернути світло в усіх домівках", — додав Коваленко.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, що протягом тижня у киян не буде світла по 16 годин на добу. Він пояснив, що ворог вдарив там, де "найбільш проблемна зона" після Одещини.

Заступник голови КМДА Петро Пателеєв повідомив, що ситуація з електрикою на лівому березі Києва залишається дуже складною, і робити будь-які прогнози щодо стабілізації ситуації важко. Однак, з його слів, 29 грудня в усі будинки мають повернути опалення.