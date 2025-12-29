Графики отключений на левом берегу Киева не действуют: в ДТЭК сообщили, какая ситуация со светом

На левом берегу Киева продолжают применять экстренные отключения света, то есть графики пока актуальны только для правобережной части города. В Yasno рассказали, что пытались перевести левобережье также на стабилизационные отключения, но система не выдерживает нагрузки.

"К сожалению, ситуация со светом не позволяет вернуться к графикам отключений на левом берегу столицы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированной атаки", — заявили в ДТЭК 29 декабря.

В компании выразили благодарность жителям Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов за понимание и поддержку.

СЕО Yasno Сергей Коваленко объяснил в Facebook, что ситуация после обстрелов с пятницы на субботу остается непростой. На правом берегу Киева выключают свет по графикам, но ограничения — большие. На левобережной части города враг вызвал проблемы с состоянием сетей.

"Уже несколько раз левый берег пробовали переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться к экстренным отключениям", — рассказал Коваленко.

Он дал несколько советов жителям правого берега, у которых нет света:

проверять графики, ведь они могут меняться в течение дня;

если по графику свет должен быть, убедиться, что нет экстренных отключений;

если нет, не исключена возможность локальной аварии, в таком случае вероятнее всего ОСМД или управляющая компания уже оставили заявку от дома оператору системы распределения.

Также СЕО дал единственную рекомендацию жителям левого берега, у которых отсутствует электроснабжение: проверять статус на сайте YASNO или ОСР, ведь это — экстренное отключение.

"Хочу заверить: как только будет возможность перейти на графики для всех киевлян или вообще от них отказаться — энергетики это сделают. Я понимаю, что это тяжело, особенно сейчас, когда морозно. Но энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы починить сети и вернуть свет во все дома", — добавил Коваленко.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, что в течение недели у киевлян не будет света по 16 часов в сутки. Он пояснил, что враг ударил там, где "наиболее проблемная зона" после Одесской области.

Заместитель председателя КГГА Петр Пателеев сообщил, что ситуация с электричеством на левом берегу Киева остается очень сложной, и делать какие-либо прогнозы по стабилизации ситуации трудно. Однако, по его словам, 29 декабря во все дома должны вернуть отопление.