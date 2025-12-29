В КГГА рассказали, когда вернут отопление в дома на левом берегу

После массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Киева ситуация с электричеством на левом берегу столицы остается очень сложной.

Сейчас сложно делать какие-либо прогнозы по стабилизации ситуации. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пателеев в комментарии "Киев24".

В то же время сегодня, 29 декабря, на левом берегу должны вернуть отопление во все дома.

Кроме того, на обоих берегах Киева удалось вернуться к стабилизационным графикам отключения вместо экстренных отключений.

"В целом ситуация с теплоснабжением стабилизируется и сейчас остается несколько сотен домов на левом берегу. Сегодня планируем восстановить теплоснабжение в них", — заявил Петр Пантелеев.

В то же время говорить о восстановлении устойчивых поставок электроэнергии пока нельзя говорить.

Відео дня

"Мы сейчас говорим о том, чтобы такую стабилизацию условную держать, чтобы мы имели бесперебойную возможность предоставлять услуги по теплоснабжению. По электричеству пока мы не можем говорить о каких-то сроках, потому что ситуация чрезвычайно тяжелая", — заявил он.

По его словам, в Киеве сейчас есть серьезный дефицит электроэнергии, как и по всей стране.

В то же время в Минэнерго сообщили, что на левобережье Киева и в отдельных районах области действуют аварийные отключения.

Там отметили, что последняя российская атака привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевщины. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В Киевской области без электроснабжения остаются более 9 тысяч потребителей.

Напомним, атака по объектам критической инфраструктуры произошла 27 декабря ночью. Из-за этого было временно обесточено 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области. Также в домах исчезло теплоснабжение. Премьер-министр Юлия Свириденко информировала, что без света остались 600 тысяч потребителей, а в столице фиксировали перебои с водо- и теплоснабжением.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг использовал 500 дронов и 40 ракет.

По словам нардепа Сергея Нагорняка, ремонтные работы могут длиться несколько недель или даже месяцев.