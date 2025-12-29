У КМДА розповіли, коли повернуть опалення в будинки на лівому березі

Після масованої атаки на енергетичну інфраструктуру Києва ситуація з електрикою на лівому березі столиці залишається дуже складною.

Наразі складно робити будь-які прогнози щодо стабілізації ситуації. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пателеєв у коментарі "Київ24".

У той же час сьогодні, 29 грудня, на лівому березі мають повернути опалення в усі будинки.

Крім того, на обох берегах Києва вдалося повернутися до стабілізаційних графіків відключення замість екстрених відключень.

"Загалом ситуація з теплопостачанням стабілізується і зараз залишається декілька сотень будинків на лівому березі. Сьогодні плануємо відновити теплопостачання в них", — заявив Петро Пантелеєв.

Водночас говорити про відновлення сталого постачання електроенергії наразі не можна говорити.

Відео дня

"Ми зараз говоримо про те, щоб таку стабілізацію умовну тримати, щоб ми мали безперебійну можливість надавати послуги з теплопостачання. По електриці поки що ми не можемо говорити про якісь терміни, тому що ситуація є надзвичайно важкою", — заявив він.

За його словами, у Києві наразі є серйозний дефіцит електроенергії, як і по всій країні.

Водночас у Міненерго повідомили, що на лівобережжі Києва та в окремих районах області діють аварійні відключення.

Там наголосили, що остання російська атака призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. У Київській області без електропостачання залишаються понад 9 тисяч споживачів.

Нагадаємо, атака по об’єктах критичної інфраструктури сталася 27 грудня вночі. Через це було тимчасово знеструмлено 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району Київщини. Також у будинках зникло теплопостачання. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко інформувала, що без світла залишилися 600 тисяч споживачів, а у столиці фіксували перебої з водо- і теплопостачанням.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог використав 500 дронів та 40 ракет.

За словами нардепа Сергія Нагорняка, ремонтні роботи можуть тривати декілька тижнів чи навіть місяців.