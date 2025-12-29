Графики отключений света на 30 декабря: на Левом берегу и в Одесской области еще действуют экстренные отключения

ДТЭК опубликовал графики отключений на 30 декабря для украинцев. Но только для части Киевщины, Днепропетровщины и Правого берега Киева.

В Одесской области ситуация с энергоснабжением остается тяжелой, поэтому графиков для этой области пока нет. В ДТЭК попросили следить за обновлениями. Также действуют экстренные отключения для Броварского и Бориспольского районов Киевской области и для Левого берега Киева.

Графики отключений света для Правого берега Киева на 30 декабря

Графики отключений света на 30 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 30 декабря для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 30 декабря

В Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.

Графики отключений света на 30 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 30 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 30 декабря

Графики отключений света на 30 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 30 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, в Yasno рассказали, почему на левобережье Киева продолжают применять экстренные отключения света и не действуют графики отключений.

А заместитель председателя КГГА Петр Пателеев сообщил, что ситуация с электричеством на левом берегу Киева остается очень сложной, и делать какие-либо прогнозы по стабилизации ситуации трудно. Однако, по его словам, 29 декабря во все дома должны вернуть отопление.