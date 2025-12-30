Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ Обстрелы городов Украины Графики отключения света в Украине
Графики не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения света
По всему Киеву были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за этого стабилизационные графики не действуют.
Экстренные отключения начали действовать в 9:48. Об этом сообщили в приложении "Киев Цифровой".
В то же время причины введения пока не объясняются. Также на момент публикации новости не было информации от ДТЭК или "Укрэнерго".
В приложении "Киев цифровой" объяснили, что экстренные отключения света введены потому, что надо срочно помочь энергосистеме.
Ранее сообщалось, что экстренные отключения продолжают для Броварского и Бориспольского районов Киевской области и для Левого берега Киева. Поэтому графики отключения электроэнергии на 30 декабря были объявлены только для правого берега Киева.
