Свет и тепло на Новый год: эксперты оценивают шансы энергосистемы Украины

Еще несколько дней назад украинцы могли надеяться встретить Новый год со светом: отключений электроэнергии заметно уменьшилось, а эксперты давали обнадеживающие прогнозы. Однако после массированного обстрела Киева 27 декабря надежды пришлось отложить. На столицу и область враг направил большое количество дронов и ракет, атакуя ключевые ГЭС и ТЭЦ. Из-за этого часть Киева до сих пор остается без воды, тепла и света. Фокус выяснял, удастся ли киевлянам праздновать в теплых домах и со светом.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что стратегия врага остается традиционной: нарушить целостность энергосистемы и создать дефицит в ключевых регионах перед Новым годом.

"Несколько дней назад от обстрелов страдали Одесса, Черниговщина, Сумщина и Харьковщина. На этот раз под удар попали Киев и Киевская область, а особенно Левобережье столицы. Враг нацелился на ключевые энергетические объекты: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую ТЭЦ и Киевскую гидроэлектростанцию, которые питают Левый берег столицы. До сих пор часть киевлян остаются без света из-за аварийных отключений", — объясняет Омельченко.

Эксперт добавляет, что особенно сложная ситуация на Левобережье, в Вышгороде и Броварах, где повреждены основные ТЭЦ. Правый берег питается через децентрализованные сети, поэтому там проблем меньше. Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение, но точные сроки запуска тепло- и электросистемы трудно предсказать.

Впрочем Омельченко отмечает, что ситуация контролируемая, общегосударственного блэкаута нет. Однако украинцам следует набраться терпения и настроиться на длительные отключения — до 12-16 часов в сутки.

"В среднем по Украине будут 2-4 очереди отключений в сутки. На западе страны их будет меньше из-за специфики энергосистемы. Пока что оснований ожидать резкого уменьшения продолжительности отключений нет", — добавляет эксперт.

Впрочем, ситуация с теплоснабжением в столице остается еще более напряженной, чем со светом, особенно учитывая то, что уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют ощутимое похолодание. При таких условиях городская энергетическая инфраструктура окажется под серьезной нагрузкой.

"Если начнутся морозы, система не выдержит, — объясняет Владимир Омельченко, — Если не будет тепла в домах, надо быть готовыми сливать воду из батарей. И делать это лучше заранее, а не ждать, пока морозы начнутся. Хуже всего, если процесс затянется".

Несколько более оптимистичный прогноз дает энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Он отмечает, что подобный сценарий не надо исключать, его следует учитывать, но вероятность его реализации очень низкая.

"Для тепловых сетей настоящей угрозой являются морозы от -10 до -15С в течение нескольких недель. А вот при температуре около нуля или до -5 — 2С серьезных проблем не возникает. Есть все основания надеяться, что ремонтные бригады успеют восстановить сети до наступления морозов", — говорит он.

Выдержит ли энергосистема Украины новые российские атаки

Относительно возможности полного разрушения энергосистемы Украины Геннадий Рябцев уверяет, что даже учитывая частые российские обстрелы, полностью ее остановить практически невозможно. Эксперт объясняет, что сегодня энергетики имеют четкие алгоритмы действий, которых не было в начале войны. Они точно знают, как действовать в случае ударов, а уже созданы резервы мощностей в сфере передачи, распределения и генерации Это позволяет энергосистеме оставаться стабильной даже во время атак.

"Полностью "положить" энергосистему практически невозможно, — подчеркивает Рябцев, — Мощностей автономных и резервных источников сейчас значительно больше, чем в начале войны. Тем более, что у многих есть возможность автономно пережить отключения".

В то же время эксперт советует позаботиться о тепле в домах: утепленные квартиры и разумное потребление электроэнергии уменьшают нагрузку на сети и помогают избежать лишних сбоев.

Эксперты уверяют, несмотря на массированные атаки, уничтожить полностью украинскую энергосистему россияне не смогут Фото: УНИАН

Также, по его словам, важную роль играет международная поддержка и помощь партнеров.

"Мы не изолированы, — отмечает Рябцев, — часть потребителей обеспечивают электроэнергией за счет импорта. Кроме того, Украина получает значительный объем международной помощи через Фонд поддержки энергетики. Взносы в этот фонд уже превысили 1 миллиард евро. Эти средства направляются на восстановление энергосистемы после российских атак, ремонт инфраструктуры и формирование резервов оборудования. Это не только финансовая поддержка, но и системные поставки техники, которая заменяет поврежденное и усиливает работу энергосистемы", — говорит Рябцев.

Еще один важный фактор устойчивости — защита критической инфраструктуры. Эксперт рассказывает, что плотность противовоздушной обороны сейчас значительно выше, чем в начале полномасштабной войны, а большинство критических объектов имеют инженерную защиту первого и второго уровня. То есть врагу очень трудно достичь своих целей в отношении энергосистемы.

И напоследок относительно прогнозов на Новый год, будем ли мы со светом и теплом на праздник, эксперт осторожно заметил, что надежда есть, энергетики делают все возможное, чтобы успеть восстановить сети.