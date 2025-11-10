Выключенная страна: спасет ли Европа Украину от 16-часовых блэкаутов

Масштабная атака РФ в ночь на 8 ноября разрушила ключевые ТЭС "Центрэнерго" и повредила подстанции, питающие АЭС. Украинская энергосистема — на грани зимних блэкаутов продолжительностью до 16 часов. Фокус выяснил, сможет ли импорт электроэнергии из ЕС и гуманитарное оборудование удержать страну от темноты.

В результате масштабной атаки российских войск в ночь на 8 ноября повреждены ключевые объекты энергетики, что приведет к длительным отключениям электроэнергии. По данным "Экономической правды", восстановление повреждений займет недели, а с наступлением холодов график ограничений может ухудшиться.

"Центрэнерго" объявило о полной остановке генерации на ТЭС после самой массированной атаки с начала войны. Компания сообщила в Facebook об ударе "невиданного количества" дронов и ракет, которые разрушили Змиевскую ТЭС (Харьковская область) и Трипольскую ТЭС (Киевская область). Генерация упала до нуля.

Атака осложнила выдачу мощности с Хмельницкой и Ровенской АЭС — блоки частично разгрузили.

Повреждены Приднепровская ТЭС ДТЭК, Кременчугская ГЭС, объекты "Укрэнерго" для передачи электроэнергии. Удары затронули и топливный сектор: "Укргаздобыча", "Укрнафта", Smart Energy понесли существенные потери от баллистики и дронов. Минэнерго признало удар одним из самых тяжелых за войну, обесточены 8 областей.

По данным ЭП, прогнозируется переход от 3–4 очередей отключений до 2–1 по оптимистическому сценарию, но на фронте ограничения будут продолжаться весь сезон. Генерации не хватает уже сейчас, несмотря на отсутствие морозов.

ТЭС под ударами России: каково состояние энергетических объектов в Украине

Станислав Игнатьев, энергетический эксперт Украинского института будущего, оценивает состояние тепловой генерации в Украине, как критическое. Сейчас в эксплуатации в Украине находится только четыре ТЭС: Бурштынская, Ладыжинская и Добротворская работают с существенными повреждениями, тогда как Дарницкая ТЭЦ обеспечивает минимальную мощность.

"Пиковое потребление в утренние и вечерние часы достигает 4,2–4,4 ГВт-ч. Импорт покрывает 2,1 ГВт-ч, остальной дефицит компенсируют ограничением коммерческих потребителей. Мощностей ТЭС и ТЭЦ недостаточно для балансировки системы без внешней помощи", — рассказывает Фокусу Игнатьев.

Эксперт добавил, что в худшем сценарии, а именно полного вывода из строя остальных ТЭС — отключения будут достигать 14–16 часов в сутки, преимущественно в пиковые периоды.

Как уменьшить дефицит электроэнергии в Украине

Экономист, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, видит несколько способов решения проблемы дефицита электроэнергии в Украине.

Первый из них — покупка электроэнергии заграницей, в странах ЕС. Ус рассказал, что в начале полномасштабной войны Украина заключила "энергетический безвиз", присоединившись к ENTSO-E — системе обмена электроэнергией между странами ЕС. С 2022 года страны интегрировались в единую европейскую систему. Это упрощает импорт электроэнергии в периоды дефицита, а в перспективе — экспорт из Украины. Сейчас экспорт не ко времени, но в сентябре 2022 года, до атак на энергетику, Украина экспортировала электроэнергию в ЕС на 150 миллионов долларов. Даже в первой половине года Украина проводила экспорт электроэнергии.

"Теперь ситуация изменилась: нам нужен импорт из ЕС. По оценкам, которые я вижу, проблем не должно быть. Партнеры по поставкам энергетики не только Венгрия и Словакия, но и Румыния", — отмечает Фокусу экономист.

Эти поставки происходят через суточные аукционы доступа к межгосударственным сечениям. Румыния, Словакия и Венгрия уже участвуют в этих торгах, обеспечивая стабильные объемы электроэнергии в Украину.

По оценкам Минэнерго, техническая способность линий передачи из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии позволяет импортировать в Украину до 2,1 ГВт мощности одновременно, что частично компенсирует потери генерации.

Второе направление помощи партнеров Украины, по словам Уса, это оборудование. В частности, для замены старых разрушенных "Шахедами" и ракетами больших трансформаторов на подстанциях собирают новые, в частности из деталей из Европы, США, Японии и тому подобное. Были случаи, когда партнеры сами передавали оборудование. Высоковольтное оборудование, в частности автотрансформаторы, имеет дефицит на европейском рынке из-за глобального спроса. Однако механизм гуманитарной помощи работает: Литва, Латвия, Эстония уже передали несколько единиц.

"Украина уже получала генераторы и другое оборудование в предыдущие годы. Механизм гуманитарной помощи решает часть проблем с генерацией. По опыту четырех лет войны: Россия не смогла полностью разрушить нашу энергетику. Проблемы есть, но не стабильные, система держится", — подытожил Ус.

Станислав Игнатьев добавил, что Украина активно закупает оборудование, но значительная часть поставок 2022 года не соответствовала классам напряжения. Сейчас программы международной технической помощи международных организаций, в частности GIZ и JICA, финансируют грантовые поставки трансформаторов, что частично закрывает дефицит высоковольтного оборудования.

Напомним, что 8 ноября РФ целенаправленно ударила по подстанциям, обеспечивающим питание Ровенской и Хмельницкой АЭС. Атака на критические узлы передачи электроэнергии привела к частичной разгрузке блоков станций.

Также Фокус писал, что в ночь на 9 ноября российские войска ударили по первой в Украине крупной теплоэлектростанции на биомассе, построенной в 2016 году. Атака повредила ключевую инфраструктуру объекта, но пострадавших среди работников не зафиксировано. Станция стала символом перехода к возобновляемой энергетике.