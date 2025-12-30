Графіки відключень світла на 31 грудня: як у Києві та двох областях зустрічатимуть Новий Рік

На Одещині ще діють екстрені відключення. Але в столицю повернулись графіки для обох берегів.

ДТЕК опублікував графіки відключень на останній день 2025 року, з яких зрозуміло, хто в новорічну ніч буде зі світлом. Графіки відключень діють для Києва, Київщини, Дніпропетровщини. На Одещині все ще діють екстрені відключення внаслідок обстрілів росіян.

Графіки відключень світла для Києва на 31 грудня

Графіки відключень світла на 31 грудня для 1–3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 31 грудня для 4–6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 31 грудня

Графіки відключень світла на 31 грудня для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 31 грудня для 4–6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 31 грудня

Графіки відключень світла на 31 грудня для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 31 грудня для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко розповів, чи слід сподіватись на світло у новорічну ніч. За його словами, ситуація з електроенергією — складна, але на лівому березі Києва потроху переходять до відключень за графіками.

А експерт з енергетики Борис Кушнірук повідомив, що питання світла на Новий рік на лівому березі столиці — поки що під великим запитанням. Окрім того, він попередив, що за сильних морозів графіки можуть стати жорсткішими.