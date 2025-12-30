Графики отключений света на 31 декабря: как в Киеве и двух областях будут встречать Новый Год

В Одесской области еще действуют экстренные отключения. Но в столицу вернулись графики для обоих берегов.

ДТЭК опубликовал графики отключений на последний день 2025 года, из которых понятно, кто в новогоднюю ночь будет со светом. Графики отключений действуют для Киева, Киевской, Днепропетровской областей. В Одесской области все еще действуют экстренные отключения в результате обстрелов россиян.

Графики отключений света для Киева на 31 декабря

Графики отключений света на 31 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 31 декабря для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 31 декабря

Графики отключений света на 31 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 31 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 31 декабря

Графики отключений света на 31 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 31 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, и.о. председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко рассказал, следует ли надеяться на свет в новогоднюю ночь. По его словам, ситуация с электроэнергией — сложная, но на левом берегу Киева понемногу переходят к отключениям по графикам.

А эксперт по энергетике Борис Кушнирук сообщил, что вопрос света на Новый год на левом берегу столицы — пока под большим вопросом. Кроме того, он предупредил, что при сильных морозах графики могут стать жестче.