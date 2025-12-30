"Наиболее приемлемый вариант": в Госэнергонадзоре ответили, как будет со светом в Новый год

Ситуация с электроэнергией — сложная, но на левом берегу Киева понемногу переходят к отключениям по графикам. И.о. председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко рассказал, следует ли надеяться на свет в новогоднюю ночь.

Ситуация в энергосистеме остается сложной, есть дефицит и применены отключения света по графикам. Относительно левого берега Киева: частично эта часть города запитана и графики постепенно начинают действовать. Об этом Замулко сообщил в эфире телемарафона 30 декабря.

"Восстановлению сейчас подлежат и тепловые блоки, и ряд сетей", — отметил он.

Однако в ответ на вопрос относительно отключений на Новый год чиновник подчеркнул, что был бы осторожным в прогнозах.

"Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях до наших обычных графиков, и оно будет прогнозируемо и правильно применено, это будет наиболее приемлемый вариант", — пояснил он.

По словам Замулко, в новогоднюю ночь потребление электроэнергии снижается, и это может позволить временно увеличить объемы поставок света. Однако окончательные решения будут зависеть от действий ВС РФ в ближайшие дни.

"Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильный вопрос и правильное решение на сегодняшний день", — добавил он.

Напомним, утром 30 декабря в Киеве ввели экстренные отключения света, то есть не по графикам. В ДТЭК заявили, что энергетики продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия массированного обстрела ВС РФ.

Эксперт по энергетике Борис Кушнирук сообщил, что вопрос света на Новый год на левом берегу столицы — пока под большим вопросом. Кроме того, он предупредил, что при сильных морозах графики могут стать жестче.