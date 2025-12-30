"Найбільш прийнятний варіант": у Держенергонагляді відповіли, як буде зі світлом у Новий рік
Ситуація з електроенергією — складна, але на лівому березі Києва потроху переходять до відключень за графіками. Т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко розповів, чи слід сподіватись на світло у новорічну ніч.
Ситуація в енергосистемі залишається складною, є дефіцит і застосовані відключення світла за графіками. Щодо лівого берега Києва: частково ця частина міста заживлена і графіки поступово починають діяти. Про це Замулко повідомив в ефірі телемарафону 30 грудня.
"Відновленню зараз підлягають і теплові блоки, і ряд мереж", — зазначив він.
Однак у відповідь на запитання щодо відключень на Новий рік чиновник підкреслив, що був би обережним у прогнозах.
"Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків, і воно буде прогнозовано та правильно застосовано, це буде найбільш прийнятний варіант", — пояснив він.
Зі слів Замулка, у новорічну ніч споживання електроенергії знижується, і це може дозволити тимчасово збільшити обсяги постачання світла. Однак остаточні рішення залежатимуть від дій ЗС РФ найближчими днями.
"Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне питання і правильне рішення на сьогоднішній день", — додав він.
Нагадаємо, зранку 30 грудня у Києві запровадили екстрені відключення світла, тобто не за графіками. У ДТЕК заявили, що енергетики продовжують в посиленому режимі ліквідовувати наслідки масованого обстрілу ЗС РФ.
Експерт з енергетики Борис Кушнірук повідомив, що питання світла на Новий рік на лівому березі столиці — поки що під великим запитанням. Окрім того, він попередив, що за сильних морозів графіки можуть стати жорсткішими.