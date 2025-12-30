"Це стосується не тільки Києва": мешканці лівобережжя ризикують зустріти Новий рік без світла

Лівий берег Києва та низка міст в області уже кілька діб залишаються без електропостачання через серйозні пошкодження підстанцій, а не через нестачу генераційних потужностей. Зокрема, у Вишгороді світла немає вже четвертий день, і ситуація може ускладнитися новими атаками Росії та сильними морозами.

Як розповів експерт з енергетики Борис Кушнірук у коментарі "Телеграфу", основна проблема полягає саме у пошкодженні інфраструктури, яка транспортує електроенергію. На лівому березі Києва деякі трансформаторні станції виявилися настільки зруйнованими, що відновлення електропостачання займе значний час.

Експерт також додає, що система електропостачання міста побудована так, що лівий та правий береги мають окремі підстанції. Тобто, навіть за наявності резервів на правому березі, перекинути електроенергію на лівий фізично неможливо. Крім того, найбільшу шкоду отримали не самі генераційні потужності, а об’єкти передачі — підстанції та трансформатори.

Відео дня

Щодо термінів відновлення, експерт відзначив, що поки що назвати їх неможливо. Енергетики роблять усе можливе, закуповують нове обладнання або ремонтують старе, проте частина підстанцій уже не підлягає відновленню.

"Однак питання світла на Новий рік на лівому березі поки що під великим запитанням. І це стосується не тільки Києва, а й Броварів, Борисполя, Вишгорода — усього, що знаходиться на лівобережжі", — заявив Кушнірук.

Експерт також зазначив, що за сильних морозів графіки відключень можуть ускладнитися. Він наголосив, що залежно від активності обстрілів Росії можливі тривалі відключення або навіть повні блекаути.

За словами Кушнірука, проблема полягає не у виробництві електроенергії, а у фізичній можливості доставити її на конкретні території. Якщо підстанцій немає або вони пошкоджені, виправити ситуацію неможливо.

Щодо захисту підстанцій від ракетних ударів, він підкреслив, що надійно убезпечити їх практично неможливо. За його словами, будь-які розмови про те, що підстанції можна ефективно захистити, є міфом, оскільки вони розташовані на поверхні і можуть піддаватися атакам як дронами, так і ракетами, зокрема "Кинджалами".

Насправді, єдиний ефективний захист сьогодні — це робота систем протиповітряної оборони. Технологічно ніхто у світі не ховає трансформаторні підстанції під землю, адже це складно. Проте після війни, за словами Кушнірука, очевидно постане питання про будівництво підземних підстанцій для більшої безпеки електромереж.

У Вишгороді вже четверту добу немає світла: деталі

Варто зазначити, що за інформацією ДСНС Київщини, у Вишгороді вже четверту добу немає електропостачання.

Станом на 8:00 у місті розгорнуто 11 наметів Пунктів Незламності. Додатково задіяно 14 генераторів, які забезпечують роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках.

Крім того, рятувальники ДСНС та волонтери Товариства Червоного Хреста працюють цілодобово, щоб підтримати мешканців та забезпечити функціонування Пунктів Незламності й генераторів. У пунктах мешканці можуть обігрітися, зарядити телефони та отримати інформацію про стан міста.

Нагадаємо, що 30 грудня у Києві були запроваджені аварійні відключення електроенергії, і тому графіки, що були запроваджені напередодні не діють.

Також Фокус писав, що енергетики намагалися перевести лівобережжя Києва також на стабілізаційні відключення, але система не витримує навантаження.