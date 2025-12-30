"Это касается не только Киева": жители левобережья рискуют встретить Новый год без света

Левый берег Киева и ряд городов в области уже несколько суток остаются без электроснабжения из-за серьезных повреждений подстанций, а не из-за недостатка генерационных мощностей. В частности, в Вышгороде света нет уже четвертый день, и ситуация может осложниться новыми атаками России и сильными морозами.

Как рассказал эксперт по энергетике Борис Кушнирук в комментарии "Телеграфу", основная проблема заключается именно в повреждении инфраструктуры, которая транспортирует электроэнергию. На левом берегу Киева некоторые трансформаторные станции оказались настолько разрушенными, что восстановление электроснабжения займет значительное время.

Эксперт также добавляет, что система электроснабжения города построена так, что левый и правый берега имеют отдельные подстанции. То есть, даже при наличии резервов на правом берегу, перебросить электроэнергию на левый физически невозможно. Кроме того, наибольший ущерб получили не сами генерационные мощности, а объекты передачи — подстанции и трансформаторы.

Относительно сроков восстановления, эксперт отметил, что пока назвать их невозможно. Энергетики делают все возможное, закупают новое оборудование или ремонтируют старое, однако часть подстанций уже не подлежит восстановлению.

"Однако вопрос света на Новый год на левом берегу пока что под большим вопросом. И это касается не только Киева, но и Броваров, Борисполя, Вышгорода — всего, что находится на левобережье", — заявил Кушнирук.

Эксперт также отметил, что при сильных морозах графики отключений могут усложниться. Он отметил, что в зависимости от активности обстрелов России возможны длительные отключения или даже полные блэкауты.

По словам Кушнирука, проблема заключается не в производстве электроэнергии, а в физической возможности доставить ее на конкретные территории. Если подстанций нет или они повреждены, исправить ситуацию невозможно.

Что касается защиты подстанций от ракетных ударов, он подчеркнул, что надежно обезопасить их практически невозможно. По его словам, любые разговоры о том, что подстанции можно эффективно защитить, являются мифом, поскольку они расположены на поверхности и могут подвергаться атакам как дронами, так и ракетами, в том числе "Кинжалами".

На самом деле, единственная эффективная защита сегодня — это работа систем противовоздушной обороны. Технологически никто в мире не прячет трансформаторные подстанции под землю, ведь это сложно. Однако после войны, по словам Кушнирука, очевидно встанет вопрос о строительстве подземных подстанций для большей безопасности электросетей.

В Вышгороде уже четвертые сутки нет света: детали

Стоит отметить, что по информации ГСЧС Киевщины, в Вышгороде уже четвертые сутки нет электроснабжения.

По состоянию на 8:00 в городе развернуто 11 палаток Пунктов Несокрушимости. Дополнительно задействовано 14 генераторов, которые обеспечивают работу систем теплоснабжения в 22 многоквартирных домах.

Кроме того, спасатели ГСЧС и волонтеры Общества Красного Креста работают круглосуточно, чтобы поддержать жителей и обеспечить функционирование Пунктов Несокрушимости и генераторов. В пунктах жители могут обогреться, зарядить телефоны и получить информацию о состоянии города.

Напомним, что 30 декабря в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии, и поэтому графики, которые были введены накануне не действуют.

Также Фокус писал, что энергетики пытались перевести левобережье Киева также на стабилизационные отключения, но система не выдерживает нагрузки.