С 1 января за ребенка будут выплачивать 50 тысяч грн: кто не сможет получить помощь
1 января 2026 года вступает в силу закон, которым предусмотрена единовременная помощь в размере 50 000 гривен. Эту сумму будут выплачивать при рождении первого и каждого последующего ребенка.
То, что изменения заработают уже с 1 января, прописано в самом законе. Об этом свидетельствует его текст, обнародованный государством.
Однако нормы по установлению размеров пособия по беременности и родам, уходу за ребенком до 1 года, программ "еЯсли" и "пакет школьника" будут введены через год — с 1 января 2027 года. Также позже вступят в силу положения о ежемесячной выплате "еСадик" — с 1 января 2028 года.
50 тысяч на ребенка: кто не получит деньги
Сумму в 50 000 гривен будут платить за детей, рожденных с 1 января 2026 года. Право на выплату имеют родители или опекун, постоянно проживающий с младенцем. Во втором случае нужно будет подать соответствующее заявление, приложив к нему копии свидетельства о рождении или решения об установлении опеки.
Помощь не будут оказывать людям, которые:
- были лишены родительских прав, прекратили опеку или были освобождены от полномочий опекуна;
- не были лишены родительских прав, но ребенка при этом отобрали и временно устроили на полное содержание государством.
В законе отмечено, что эти деньги — собственность ребенка.
Также им вводятся еще несколько видов помощи семьям:
- "пакет малыша" — можно получить вещи или компенсацию, на это есть время с 36 недели беременности до 3 месяцев с момента рождения ребенка;
- дородовая поддержка беременным незастрахованным женщинам — 7 000 гривен в месяц;
- пособие по уходу за ребенком до 1 года — 7 000 гривен в месяц, если у малыша есть статус инвалидности — 10 500 гривен;
- "еЯсла" — до 8 000 гривен в месяц до 3-летнего возраста ребенка родителям, которые начали работать на полный рабочий день через год после рождения;
- "еСадик" — до 8 000 гривен на ребенка 3-6 лет, если мать или опекун работают на полный рабочий день;
- "пакет школьника" — 5 000 гривен на приобретение канцелярии, книг или одежды для учеников первых классов в 2026 году.
