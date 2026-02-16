Украинцы массово жалуются на задержки выплат на детей: в ПФУ объяснили ситуацию, — СМИ

Украинцы в соцсетях жалуются на невозможность получить "детские" выплаты из-за больших очередей в сервисных центрах. По информации журналистов, проблема кроется в нехватке работников и бюрократической неразберихе.

О причинах задержек выплат на детей пишет 16 февраля "Телеграф" со ссылкой на ответ Пенсионного фонда Украины на журналистский запрос. Новый закон о поддержке семей с детьми в Украине заработал с 1 января 2026 года — и тогда количество обращений родителей в сервисные центры резко возросло.

Если за период с июля по декабрь 2025 года ПФУ принял 107 тысяч заявлений на назначение государственной социальной помощи семьям с детьми, то только за январь 2026 года поступило 64 тысячи заявлений на новую помощь по уходу за ребенком до одного года, а всего на различные виды помощи поступило 96 тысяч заявлений. Итак, за один месяц поступило почти столько же обращений, как за предыдущие полгода.

Журналисты также отметили, что новый закон о выплатах на ребенка вступил в силу с 1 января 2026-го, а постановление Кабинета министров появилось 31 декабря 2025 года. При этом обнародовано постановление было лишь 8 января. Из-за этого, по словам автора статьи, первые дни сотрудники ПФУ разбирались с новыми правилам, и очередь заявлений начала расти.

Также журналисты отметили нехватку работников в Пенсионном фонде. Если в 2020 году в учреждении работало 47 тысяч человек, то в начале 2022-го, согласно ответу на запрос, их было уже около 23 тысяч. В феврале 2026 года количество сотрудников ПФУ составляет 25 877 человек, а количество вакансий — 107. При этом с июля 2025 года на Пенсионный фонд было возложено больше полномочий: кроме пенсий, его сотрудники стали заниматься социальными пособиями.

Пенсионный фонд ответил на запрос журналистов по оформлению выплат на детей Фото: Телеграф

"Пенсионный фонд Украины принимает необходимые организационные и технические меры для обеспечения оперативной обработки заявлений, совершенствования сервисов и минимизации возможных задержек, чтобы граждане своевременно получали предусмотренные государством выплаты", — говорится в ответе ПФУ на запрос.

Напомним, согласно Закону Украины №4681-IX на детей, рожденных с 1 января 2026 года, будут выплачивать 50 тысяч грн. Право на помощь имеют родители или опекун, проживающий с младенцем постоянно. Не могут рассчитывать на выплату граждане, лишенные родительских прав или у которых забрали ребенка и временно устроили на полное содержание государством.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины 5 февраля рассказывали, что Кабинет министров упростил процедуру оформления выплат на детей. Родители могут обращаться с заявлениями о выплате пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до года и "еЯсла" не только в ПФУ, но и в Центры предоставления административных услуг и к представителям общин.