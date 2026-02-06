Кабмин упростил процедуру оформления выплат на детей: что изменилось

Кабинет министров Украины усовершенствовал и упростил механизм выплат помощи семьям с детьми.

Теперь с заявлением о выплате пособий в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до года и "єЯсла" можно обратиться не только в сервисные центры Пенсионного фонда Украины, но и через ЦПАПы или уполномоченных представителей общин, сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины

Механизм начисления средств обновлен

пособие по беременности и родам можно оформить на текущий счет Дія. Карта (без специального режима использования);

помощь по уходу до года и "єЯсла" уже можно получать на любую карточку со специальным режимом использования. Пенсионный фонд откроет такой счет через отделение АО "Ощадбанк" во время обращения.

Відео дня

Вскоре появится возможность оформить эти пособия через приложение "Дія". В ведомстве уже работают над техническим запуском этой функции.

Деньги – на реальные потребности ребенка

‍Еще одно нововведение – расширение списка категорий, на которые родители смогут потратить "детские" деньги. В частности, они получат возможность оплачивать больше товаров и услуг, связанных с реальными потребностями ребенка.

Больше времени на оформление

Увеличился и срок для обращения за выплатами. Теперь заявление на пособие по уходу до года можно подать в течение трех месяцев после того, как ребенку исполнился один год.

Кроме того, продлен срок оформления помощи "єЯсла": если обратиться в течение шести месяцев после выхода на работу на полный день, выплата поступит сразу за все полгода — с месяца после первого дня рождения ребенка (но не раньше января 2026) и до трехлетнего возраста.

Летом прошлого года появилась информация, что в Украине планируют ввести денежные ваучеры на уход за детьми. Помощь родители смогут использовать как в коммунальных, так и в частных детсадах.

Верховная Рада Украины уже приняла в первом чтении законопроект "О поддержке семей с детьми", который предусматривает денежный ваучер в приложении "Дія" для работающих мам. Помощь от Министерства социальной политики будет поступать сразу в выбранный родителями детсад — коммунальный, частный или к ФЛП с лицензией.

Запустить такую помощь планируют в начале 2026 года, после окончательного голосования в ВР. В августе МОН и Минсоцполитики будут собирать общины для обсуждения деталей механизма.

С 1 января 2026 года сумма помощи при рождении ребенка увеличена до 50 000 грн, а также введены новые виды государственной поддержки для семей с детьми.

Ранее сумма выплаты при рождении ребенка составляла 41 280 грн. Однократно выплачивалось 10 320 грн, а остальные средства родителям выдавали ежемесячно по 860 грн в течение трех лет.

В 2027 году нардепы планируют изменить программу помощи семьям с детьми с инвалидностью.