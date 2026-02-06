Кабмін спростив процедуру оформлення виплат на дітей: що змінилося

Кабінет міністрів України вдосконалив і спростив механізм виплат допомоги сім'ям із дітьми.

Відтепер із заявою про виплату допомог у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до року та "єЯсла" можна звернутися не лише до сервісних центрів Пенсійного фонду України, а й через ЦНАПи або уповноважених представників громад, повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України

Механізм нарахування коштів оновлено

допомогу по вагітності та пологах можна оформити на поточний рахунок Дія. Картка (без спеціального режиму використання);

допомогу по догляду до року та "єЯсла" вже можна отримувати на будь-яку картку зі спеціальним режимом використання. Пенсійний фонд відкриє такий рахунок через відділення АТ "Ощадбанк" під час звернення.

Незабаром з'явиться можливість оформити ці допомоги через застосунок "Дія". У відомстві вже працюють над технічним запуском цієї функції.

Гроші — на реальні потреби дитини

‍Ще одне нововведення — розширення списку категорій, на які батьки зможуть витратити "дитячі" гроші. Зокрема, вони отримають можливість оплачувати більше товарів і послуг, пов'язаних із реальними потребами дитини.

Більше часу на оформлення

Збільшився і строк для звернення за виплатами. Тепер заяву на допомогу по догляду до року можна подати протягом трьох місяців після того, як дитині виповнився один рік.

Крім того, продовжено термін оформлення допомоги "єЯсла": якщо звернутися протягом шести місяців після виходу на роботу на повний день, виплата надійде одразу за всі пів року — з місяця після першого дня народження дитини (але не раніше січня 2026 року) і до трирічного віку.

Влітку минулого року з'явилася інформація, що в Україні планують запровадити грошові ваучери на догляд за дітьми. Допомогу батьки зможуть використовувати як у комунальних, так і в приватних дитсадках.

Верховна Рада України вже ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про підтримку сімей з дітьми", який передбачає грошовий ваучер у застосунку "Дія" для мам, які працюють. Допомога від Міністерства соціальної політики надходитиме одразу в обраний батьками дитсадок — комунальний, приватний або до ФОПа з ліцензією.

Запустити таку допомогу планують на початку 2026 року, після остаточного голосування у ВР. У серпні МОН і Мінсоцполітики збиратимуть громади для обговорення деталей механізму.

З 1 січня 2026 року суму допомоги при народженні дитини збільшено до 50 000 грн, а також запроваджено нові види державної підтримки для сімей із дітьми.

Раніше сума виплати при народженні дитини становила 41 280 грн. Одноразово виплачувалося 10 320 грн, а решту коштів батькам видавали щомісяця по 860 грн протягом трьох років.

У 2027 році нардепи планують змінити програму допомоги сім'яміз дітьми з інвалідністю.