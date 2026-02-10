Киянам виплатять по 40 тисяч гривень: хто може претендувати на цю суму (відео)

Кияни, які опинилися в складних життєвих обставинах унаслідок аварій на інженерних мережах унаслідок масштабних атак ЗС РФ на енергооб'єкти, отримають матеріальну допомогу.

Жителям столиці, чиє житло було пошкоджено внаслідок наслідків атак на інфраструктуру Києва, можуть виплатити по 40 тисяч гривень. Відповідний проєкт розглянуть депутати Київради на позачерговому пленарному засіданні, яке сьогодні проходить у КМДА, заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у столиці близько 1400 будинків залишаються без теплопостачання, причому понад 1100 багатоповерхівок — у Дарницькому та Дніпровському районах, у які неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

"Щоб підтримати мешканців столиці в цій кризовій ситуації, сьогодні Київрада має ухвалити рішення щодо надання позики для придбання генераторів на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування", — написав він уже у себе в соцмережах.

Мер уточнив, що позики за рахунок коштів КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва" будуть призначені виключно на генератори. Отримати їх зможуть ОСББ, ЖБК, кооперативні будинки, а також співвласники будинків, де не створено ОСББ і ЖБК.

Також сьогодні Київрада виділить додатково ще 300 мільйонів гривень на відновлення житла киян, пошкоджене внаслідок атак ворога на столицю, запевнив градоначальник.

Нагадаємо, Віталій Кличко 5 лютого повідомляв про критичне пошкодження Дарницької ТЕЦ, або ТЕЦ-4. За оцінками фахівців, відновлення займе не менше 2 місяців. Кличко зазначав, що ця ТЕЦ забезпечувала опалення для понад 1 100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

За словами експерта Олександра Харченка, до кінця опалювального сезону у мешканців цих будинків уже немає шансів на відновлення теплопостачання.