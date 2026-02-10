Киевлянам выплатят по 40 тысяч гривен: кто может претендовать на эту сумму (видео)

Киевляне, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате аварий на инженерных сетях в результате масштабных атак ВС РФ на энергообъекты, получат материальную помощь.

Жителям столицы, чье жилье было повреждено в результате последствий атак на инфраструктуру Киева, могут выплатить по 40 тысяч гривен. Соответствующий проект рассмотрят депутаты Киевсовета на внеочередном пленарном заседании, которое сегодня проходит в КГГА, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в столице около 1400 домов остаются без теплоснабжения, причем более 1100 многоэтажек – Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

"Чтобы поддержать жителей столицы в этой кризисной ситуации, сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении займа для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены", – написал он уже у себя в соцсетях.

Мэр уточнил, что ссуды за счет средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева" будут предназначены исключительно на генераторы.

Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, а также совладельцы домов, где не созданы ОСМД и ЖСК.

Также сегодня Киевсовет выделит дополнительно еще 300 миллионов гривен на восстановление жилья киевлян, поврежденное в результате атак врага на столицу, заверил градоначальник.

Напомним, Виталий Кличко 5 февраля сообщал о критическом повреждении Дарницкой ТЭЦ, или ТЭЦ-4. По оценкам специалистов, восстановление займет не менее 2 месяцев. Кличко отмечал, что эта ТЭЦ обеспечивала отопление для более 1 100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах столицы.

По словам эксперта Александра Харченко, до конца отопительного сезона у жителей этих домов уже нет шансов на восстановление теплоснабжения.