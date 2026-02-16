Бесхозное жилье отдадут ВПЛ: детали пилотного проекта Минразвития

В феврале-марте в рамках общего проекта Минразвития и международной организации Habitat for Humanity будут проинспектированы 60-70 зданий, из которых отберут 10-15 и превратят в доступное и социальное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Пилотными регионами для реализации проекта станут Киевская, Полтавская и Ивано-Франковская области, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Жилье для ВПЛ — что известно

Еще в январе в Минразвития анонсировали проект с Habitat for Humanity (HFH) по оценке и отбору свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное жилье.

Цели проекта:

определить, как именно использовать свободные строения для жилья;

создать основу для инвестирования в доступное и устойчивое жилье;

поддержать внутренне перемещенных лиц и уязвимые группы населения.

"Мы рассматриваем пилотные проекты по социальному жилью с участием общин, международных доноров и благотворительных организаций как важные тестовые модели. Они позволяют проверить различные подходы — финансовые, управленческие, социальные — перед масштабированием на национальном уровне. Также на основе этого опыта мы готовим законопроект о социальном жилье", — объясняли в ведомстве.

Проект базируется на законе №4080, который предусматривает дополнительные механизмы обеспечения ВПЛ жильем.

О каких объектах идет речь

Речь идет об обследовании и оценке объектов государственной и коммунальной собственности — зданий, земельных участков и другой неиспользуемой недвижимости, которую потенциально можно переоборудовать под жилье с базовыми условиями:

пустые жилые дома, которые стоят на балансе общин;

незаселенные общежития;

административные здания, которые сейчас не используются;

квартиры и дома, на которые нет наследников.

Общий проект предусматривает со стороны HFH проведение общенационального картографирования и классификацию объектов, которые могут быть реконструированы или переоборудованы.

Полученные данные интегрируют в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, которая заработает с октября 2026 года.

Хронология реализации проекта

В феврале и марте полевые комиссии осмотрят до 70 объектов в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Из них выберут те, которые можно переоборудовать под жилье.

В апреле и мае будут подготовлены детальные инвестиционные предложения для 10-15 отобранных объектов и сформирован практический набор инструментов и решений для переоборудования пустующих зданий в жилье для тех, кто потерял свой дом из-за войны.

В Минразвития считают, что, если проект будет успешным, со временем его можно будет масштабировать далеко за ее пределами.

