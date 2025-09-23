Миллиарды потрачены — жилья нет: почему переселенцы годами живут в общежитиях

В Украине на программы поддержки переселенцев тратят десятки миллиардов гривен, но миллионы людей так и остаются без собственного жилья. Данные разнятся, системы учета нет, а "еВідновлення" часто не работает для тех, кто потерял дома на оккупированных территориях. Фокус разобрался, почему государство строит временные общежития вместо постоянных квартир.

Related video

Согласно расследованию издания "Экономическая Правда", Украина потратила десятки миллиардов гривен на обеспечение жилья переселенцам, но более 4 млн ВПЛ все еще остаются без дома. В 2022 году на выплаты ВПЛ ушло 53,5 млрд грн, на сертификаты — 17,8 млрд грн, на размещение — 3,8 млрд грн. Однако эффективность программ низкая из-за несогласованности данных. Единая база данных внутренне перемещенных лиц фиксирует 220 тыс. жилищных потребностей, но обеспечено только 63. Минразвития называет 4,2 тыс. обеспеченных жильем ВПЛ за 2022-2024 годы. Отсутствие единой системы учета и четкой категоризации потребностей затрудняет решение проблемы.

Жилье для ВПЛ: сколько было размещено переселенцев с 2022 года

По словам народного депутата Украины, председателя подкомитета по вопросам временно оккупированных территорий, восстановления и развития деоккупированных территорий Максима Ткаченко, с 2022 года около 75 тысяч ВПЛ были размещены в местах временного проживания по всей Украине. Эти места включают преимущественно общежития, государственные и коммунальные учреждения, а также небольшое количество частных объектов. В большинстве случаев проживание в таких местах является бесплатным, а государство полностью компенсирует расходы на коммунальные услуги. Это позволяет уменьшить финансовое бремя для ВПЛ, которые вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Однако Ткаченко отметил, что в некоторых городах и областях существует небольшой процент мест временного проживания, где ВПЛ вынуждены частично оплачивать жилье. Эта информация, полученная от Министерства развития общин и территорий, подчеркивает неравномерность подходов к обеспечению жильем в разных регионах.

"Также является проблемой то, что статистика по количеству ВПЛ, в частности с временно оккупированных территорий, которые воспользовались каждым из компонентов программы по компенсации за разрушенное жилье не ведется. При подаче заявления на получение компенсации за поврежденное/уничтоженное имущество, в таком заявлении не указывается наличие или отсутствие у получателя статуса внутренне перемещенного лица", — говорит Фокусу депутат.

Ткаченко обратил внимание на проблемы, связанные с государственной программой "еВідновлення", которая направлена на компенсацию за разрушенное жилье. Сейчас люди, которые потеряли дома на временно оккупированных территориях или в зонах, где жилье было уничтожено, не могут полноценно воспользоваться этой программой. Это особенно актуально для жителей сельской местности, где потребности и возможности значительно отличаются от городских.

Для решения этой проблемы Ткаченко анонсировал новую инициативу, которая предусматривает создание программы "Жилье в селах". Ее цель — обеспечить ВПЛ, которые приехали из сельской местности, доступным жильем в селах. Такой подход позволит государству оптимизировать расходы, ведь строительство или приобретение домов в сельской местности стоит значительно меньше, чем в городах. Депутат подчеркнул, что эта программа требует отдельного финансирования, которое будет учитывать реальную стоимость сельского жилья.

"Программа "еВідновлення" предусматривает выдачу жилищных сертификатов на суммы от 2 до 3 миллионов гривен, что ориентировано на приобретение жилья в городах. Однако для сельских жителей, которые потеряли дома, такие суммы не всегда уместны, поскольку стоимость жилья в селах значительно ниже. Дома в сельской местности можно приобрести за 120-160 тысяч гривен, что делает действующую программу менее эффективной для этой категории ВПЛ", — отмечает Ткаченко.

Проблемы с которыми сталкиваются ВПЛ: почему сложно получить жилье

Директор по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева отметила, что одной из главных преград для внутренне перемещенных лиц в Украине является отсутствие жилищных программ, которые предусматривали бы передачу жилья в собственность. Сейчас ВПЛ размещают в местах временного проживания, таких как общежития или государственные учреждения, где люди могут жить бесплатно, с компенсацией коммунальных услуг от государства. Однако эти места не предназначены для длительного проживания, хотя многие ВПЛ вынуждены оставаться в них годами, как до, так и после 2022 года.

"Раньше существовали льготные ипотечные программы, но сейчас их нет. Зато действуют программы временного или социального жилья, которые не предусматривают передачу в собственность. Местные власти могут передавать жилье общинам, но оно обычно предоставляется ВПЛ только во временное пользование. Это создает проблему, ведь отсутствие постоянного жилья остается ключевым вызовом для переселенцев", — говорит Фокусу Лунева.

По словам эксперта, программа "еВідновлення" не в полной мере доступна для ВПЛ с оккупированных территорий. Хотя недавно правительство приняло постановление, которое позволяет компенсировать разрушенное имущество на таких территориях, процедура подтверждения разрушений сложная. Она требует детальных доказательств, в том числе снимков с дронов, и обращений в специальные комиссии при органах местной власти. Лунева не уверена, активно ли эти комиссии уже работают и сколько заявлений подано, но юридически ВПЛ с оккупированных территорий уже могут претендовать на компенсацию.

"В то же время жилищные программы для ВПЛ и "еВідновлення" слабо связаны между собой. Многие люди с разрушенным имуществом являются ВПЛ, но программа компенсации ориентирована на факт разрушения, а не на статус переселенца. Например, жители городов, таких как Львов или Киев, чье жилье разрушено, не всегда становятся ВПЛ, ведь остаются в том же населенном пункте. Это затрудняет доступ к жилищным программам, которые могли бы решить их потребности", — добавляет Лунева.

Эксперт отмечает, что отсутствие жилья, которое передается в собственность или постоянное пользование, остается критической проблемой. Без системных изменений в жилищной политике ВПЛ будут продолжать сталкиваться с нестабильностью и ограниченным доступом к достойным условиям проживания.

Напомним, Украина столкнулась с демографическим кризисом, который влияет на экономику, рынок труда и оборону. Прогнозы ученых неутешительны: к 2050 году население может сократиться до 25 миллионов.

Также Фокус писал, что открытие границ для мужчин 18-22 лет спровоцировало дискуссии о демографическом "провале" и потере молодежи. Есть опасения, что нехватка молодых кадров и партнеров для женщин угрожает будущему.