Женщины без пары, Украина без молодежи: реальные риски выезда мужчин 18-22 лет

Открытие границ для мужчин 18-22 лет вызвало дискуссии о демографическом "провале" и потере молодых кадров. Звучат предостережения: в будущем будет не хватать молодежи, а женщины этого поколения рискуют остаться без партнеров. Фокус разбирался, насколько реалистичны эти опасения и какие настоящие демографические риски стоят перед страной.

Related video

В конце августа Кабмин разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. И уже первые недели показали последствия — молодые украинцы массово покидают страну, что сразу сказывается на рынке труда, образовании и демографии.

Государственная пограничная служба Украины официальной статистики по выезду именно этой возрастной категории не ведет. В то же время там отмечают: заявления о массовом оттоке часто преувеличены и могут быть элементом российской пропаганды. Другая картина в Польше: только с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство выехали более 6 тысяч украинцев мужского пола в возрасте 18-22 лет.

Возрастная группа 18-22 лет в Украине является статистически небольшой. Это поколение появилось еще до относительного подъема рождаемости, который начался во второй половине нулевых и продолжался до российского вторжения в 2014 году. Поэтому в случае массового выезда мужчин этого возраста страна рискует получить "провал" в демографии: женщинам этого поколения будет сложнее найти партнеров примерно своего возраста.

"С демографической точки зрения главным фактором воспроизводства населения является количество женщин репродуктивного возраста. Но и мужчины не менее важны. Поколение 18-22 лет у нас и так небольшое: часть его уехала раньше, теперь еще больше уезжает. Это означает, что через 20 лет мы будем иметь меньше детей и, соответственно, меньше молодого населения", — объясняет Ольга Духнич из Института фронтира.

Демографические проблемы Украины: почему проблема не в выезде молодежи

Президент КМИС, профессор НаУКМА Владимир Паниотто, считает, что демографические проблемы Украины кроются не только в том, что мужчины 18-22 лет выезжают за границу.

"Честно говоря, я не совсем понимаю, почему столько разговоров о выезде парней 18-22 лет и еще о будущем дисбалансе с соответствующей категорией девушек. Во-первых, парни 18-22 лет составляют примерно 2.5% населения. По данным Деминициатив и Центра Разумкова хотела бы уехать треть в возрастной категории 18-29, возможно такая же цифра и для группы 18-22. Мы только что закончили исследование, которое еще не обнародовали, по нашим данным в целом в условиях предоставления гражданства европейской страны или США готовы выехать почти 20% (точнее, 18%), а среди категории населения 18-29% примерно 33%, это примерно то же, что показывают данные наших коллег. То есть речь идет о возможном выезде трети от 2,5% населения, то есть о 0,8%.

Во-вторых, будет дисбаланс или не будет и в какую сторону мы не знаем, потому что до сих пор выезжали только женщины. И мы не имеем надежной статистики, какая именно возрастная структура тех, кто выехал. Может сейчас мужчинам катастрофически не хватает женщин и выезд ребят как раз сбалансирует ситуацию. В любом случае выезд 0,8% населения не является серьезной проблемой на фоне других проблем", — говорит Фокусу Паниотто.

По словам социолога, то же касается и проблем рождаемости, которую Украина почувствует через 18-20 лет, когда те, кто сейчас родился, начнут наполнять рынок труда.

"А у нас очень большие проблемы прямо сейчас, которые нам приходится решать прямо сейчас и которые мы должны решить после окончания войны. И здесь главная неопределенность — когда и как закончится война, какую территорию будет контролировать Украина, сколько наших беженцев готовы будут вернуться, какое количество мигрантов из других стран придется поощрять приехать из других стран. Возможно, они будут иметь очень высокий уровень рождаемости и у нас будут не проблемы рождаемости вообще, а проблемы дисбаланса в количестве коренного населения и мигрантов, которые есть и в других странах", — продолжает эксперт.

Украинские беженцы: сколько людей может не вернуться в страну

В Украине один из крупнейших кризисов перемещения людей в современном мире. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 20 марта 2025 года в Европе зарегистрировано почти 6,4 млн беженцев из Украины, а в целом в мире (вместе с Европой) — 6,9 млн (в начале 2023 года количество беженцев оценивалось даже в 8,1 млн). Динамика количества украинских беженцев по этому источнику была следующей:

10 марта 2023 года — 8,1 миллиона;

19 декабря 2023 года — 6,3 миллиона;

15 февраля 2024 года — 6,0 миллиона;

16 мая 2024 — 5,9 миллиона;

19 августа 2024 года — 6,1 миллиона;

18 ноября 2024 года — 6,2 миллиона;

16 января 2025 года — 6,3 миллиона;

17 апреля 2025 года — 6,4 миллиона;

31 июля 2025 — 5,1 миллиона (вместе с беженцами в США и других странах — 5,7 млн).

По словам социолога, эта статистика, правда, вызывает сомнение и не очень согласуется со статистикой пересечения границы. Например, непонятно, почему за последних полгода уменьшилось на 1,3 млн количество беженцев в Европе. Но вряд ли наших беженцев намного меньше, чем 6 млн.

Часть населения находится на оккупированной территории и часть выехала или была вывезена в РФ (численность лиц, находящихся в РФ, составляет по неточным оценкам около 2 млн).

"По данным нашего исследования украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии в апреле 2024 года сейчас уже почти две трети из них (64%) получили или планируют получить гражданство тех стран, где они живут. Причем, из них 7% уже получили, а 12% подали документы. Возможно, что часть из них хочет иметь двойное гражданство, но скорее всего они не вернутся в Украину. Таким образом, из 6,4 млн беженцев в Европе мы можем ожидать возвращения чуть более 2 млн беженцев. С другой стороны, после окончания войны к тем 4 млн беженцев, которые не планируют возвращаться и укоренились в тех странах, где проживают, поедут члены их семей, прежде всего мужчины мобилизационного возраста, которые сейчас не имеют права покидать Украину", — говорит Паниотто.

По данным опросов Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, около 21% тех, кто сейчас проживает в Украине, планируют эмигрировать после окончания войны (в частности мужчины, которые поедут к своим семьям, укоренившимся за рубежом). Если сейчас в Украине проживает примерно 29-31 миллион человек, то потенциально еще 6 миллионов могут покинуть страну.

"И выезд 18-22 летних на этом фоне мало на что влияет. Главное — повторюсь — когда и как закончится война, сколько беженцев вернется, вернем ли или потеряем ли наши территории и людей, которые там проживают, сколько воинов вернутся здоровыми, сколько людей станут беженцами.

Таким образом, если бы война закончилась быстро, то мы могли бы рассчитывать на возвращение 2 млн наших беженцев и эмиграцию 6 млн, то есть нынешняя численность в 29-31 млн может сократиться на 4 млн, то есть до 25-27 млн.

Но даже в таком случае Украина все еще будет больше Румынии, Нидерландов, Бельгии, Греции, Чехии, Швеции, Португалии, Венгрии, Австрии, Швейцарии и еще с десяток европейских государств и будет иметь достаточно природных ресурсов и человеческого потенциала, чтобы стать одной из наиболее развитых европейских наций", — резюмирует Паниотто.

Напомним, 18 сентября Фокус со ссылкой на исследование портала Work.ua писал, как разрешение на выезд за границу мужчин от 18 до 22 лет влияет на рынок труда. Согласно исследованию, после постановления Кабмина начался заметный отток молодых кадров.

Также Фокус писал, что эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий заявил, что скоро за границу смогут выехать 25-летние.