Безхазяйне житло віддадуть ВПО: деталі пілотного проекту Мінрозвитку

У лютому-березні в рамках спільного проєкту Мінрозвитку та міжнародної організації Habitat for Humanity буде проінспектовано 60-70 будівель, з яких відберуть 10-15 і перетворять на доступне та соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Пілотними регіонами для реалізації проєкту стануть Київська, Полтавська та Івано-Франківська області, повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.

Житло для ВПО — що відомо

Ще в січні в Мінрозвитку анонсували проєкт із Habitat for Humanity (HFH) з оцінки та відбору вільних об'єктів нерухомості для інвестування в доступне житло.

Цілі проєкту:

визначити, як саме використовувати вільні будівлі для житла;

створити основу для інвестування в доступне та стале житло;

підтримати внутрішньо переміщених осіб і вразливі групи населення.

"Ми розглядаємо пілотні проєкти із соціального житла за участю громад, міжнародних донорів та благодійних організацій як важливі тестові моделі. Вони дають змогу перевірити різні підходи — фінансові, управлінські, соціальні — перед масштабуванням на національному рівні. Також на основі цього досвіду ми готуємо законопроєкт про соціальне житло", — пояснювали у відомстві.

Відео дня

Проєкт базується на законі №4080, який передбачає додаткові механізми забезпечення ВПО житлом.

Про які об'єкти йдеться

Йдеться про обстеження та оцінку об'єктів державної та комунальної власності — будівель, земельних ділянок та іншої невикористаної нерухомості, яку потенційно можна переобладнати під житло з базовими умовами:

порожні житлові будинки, які стоять на балансі громад;

незаселені гуртожитки;

адміністративні будівлі, які зараз не використовуються;

квартири та будинки, на які немає спадкоємців.

Загальний проєкт передбачає з боку HFH проведення загальнонаціонального картографування та класифікацію об'єктів, що можуть бути реконструйовані або переобладнані.

Отримані дані інтегрують у цифрову інформаційно-аналітичну житлову систему для ВПО, яка запрацює з жовтня 2026 року.

Хронологія реалізації проєкту

У лютому та березні польові комісії оглянуть до 70 об'єктів у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. З них оберуть ті, які можна переобладнати під житло.

У квітні та травні буде підготовлено детальні інвестиційні пропозиції для 10-15 відібраних об'єктів і сформовано практичний набір інструментів і рішень для переобладнання будівель, які стоять порожніми, на житло для тих, хто втратив свій дім через війну.

У Мінрозвитку вважають, що, якщо проєкт буде успішним, з часом його можна буде масштабувати далеко за її межами.

Нагадаємо, що переселенці з Донбасу зробили з будинку в селі на Полтавщині.

Також повідомлялося, що чому переселенці роками живуть у гуртожитках.