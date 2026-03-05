Украинцам выплатят по 20 тысяч гривен: кто имеет право на эти деньги

Министерство энергетики Украины сообщило, что с 6 по 15 марта работодатели предприятий критической инфраструктуры должны подать через портал Дія заявки на выплату 20 тысяч гривен работникам, которые в феврале участвовали в аварийно-восстановительных работах.

В Министерстве энергетики Украины отмечают, что самим работникам подавать документы не нужно — списки формируют и передают предприятия, а средства поступают на их банковские счета до конца следующего месяца. Очередной этап программы стартует уже 6 марта — именно с этого дня начнется прием заявлений для начисления выплаты за февраль 2026 года. Подача документов продлится до 15 марта включительно.

Кто имеет право на выплату

Государственная доплата предусмотрена для работников предприятий критической инфраструктуры, которые непосредственно участвовали в восстановлении поврежденных объектов после российских обстрелов. Речь идет прежде всего о работниках предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, АО "Украинская железная дорога". Доплату могут получить те специалисты, которые в феврале 2026 года были привлечены к аварийно-восстановительным работам на объектах:

Відео дня

электроснабжение;

теплоснабжение;

газоснабжение;

водоснабжения и водоотведения;

газовой инфраструктуры;

объектах хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов;

объектах железнодорожного транспорта общего пользования.

То есть право на выплату имеют все те, кто работает в сверхсложных условиях, чтобы как можно быстрее вернуть свет, тепло и воду в дома украинцев

Важно, что сами работники не подают заявления на получение доплаты. Все необходимые документы оформляют работодатели.

Именно предприятия, на которых работают специалисты аварийно-восстановительных бригад, формируют списки работников, участвовавших в ликвидации последствий атак. После этого эти списки подаются через государственный портал Дія. Подача осуществляется в четко определенный период — с 6 по 15 число месяца, следующего после выполнения работ.

Сейчас государственная поддержка рассчитана на период с января по март 2026 года. Таким образом, она охватывает зимний период, когда нагрузка на энергетическую и коммунальную инфраструктуру особенно высока, а последствия атак могут быть наиболее ощутимыми для населения.

Напомним, с 1 марта для жителей Киевской области обновили условия для получения частичной компенсации за приобретение генераторов, котлов или солнечных станций.

А 25 февраля Верховная Рада приняла законопроект №14303, согласно которому работники объектов критической инфраструктуры, в частности энергетической, будут иметь право на выплаты за вред здоровью из-за российской агрессии.