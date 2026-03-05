Українцям виплатять по 20 тисяч гривень: хто має право на ці грош

Міністерство енергетики України повідомило, що з 6 по 15 березня роботодавці підприємств критичної інфраструктури мають подати через портал Дія заявки на виплату 20 тисяч гривень працівникам, які у лютому брали участь в аварійно-відновлювальних роботах.

У Міністерстві енергетики України зазначають, що самим працівникам подавати документи не потрібно – списки формують і передають підприємства, а кошти надходять на їхні банківські рахунки до кінця наступного місяця. Черговий етап програми стартує вже 6 березня – саме з цього дня розпочнеться прийом заяв для нарахування виплати за лютий 2026 року. Подання документів триватиме до 15 березня включно.

Хто має право на виплату

Державна доплата передбачена для працівників підприємств критичної інфраструктури, які безпосередньо брали участь у відновленні пошкоджених об'єктів після російських обстрілів. Йдеться насамперед про працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, АТ "Українська залізниця". Доплату можуть отримати ті фахівці, які у лютому 2026 року були залучені до аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах:

електропостачання;

теплопостачання;

газопостачання;

водопостачання та водовідведення;

газової інфраструктури;

об’єктах зберігання та транспортування нафти й нафтопродуктів;

об’єктах залізничного транспорту загального користування.

Тобто право на виплату мають усі ті, хто працює у надскладних умовах, щоб якнайшвидше повернути світло, тепло й воду в оселі українців

Важливо, що самі працівники не подають заяви на отримання доплати. Усі необхідні документи оформлюють роботодавці.

Саме підприємства, на яких працюють фахівці аварійно-відновлювальних бригад, формують списки працівників, які брали участь у ліквідації наслідків атак. Після цього ці списки подаються через державний портал Дія. Подання здійснюється у чітко визначений період – з 6 по 15 число місяця, що настає після виконання робіт.

Наразі державна підтримка розрахована на період із січня по березень 2026 року. Таким чином, вона охоплює зимовий період, коли навантаження на енергетичну та комунальну інфраструктуру є особливо високим, а наслідки атак можуть бути найбільш відчутними для населення.

А 25 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14303, згідно з яким працівники об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, матимуть право на виплати за шкоду здоров'ю через російську агресію.