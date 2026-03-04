Мешканці Київщини можуть отримати компенсацію за генератори: в ОВА розкрили умови

З 1 березня для мешканців Київської області оновили умови для отримання часткової компенсації за придбання генераторів, котлів чи сонячних станцій.

Ця програма спрямована на те, щоб регіон менше залежав від перебоїв з електро- та теплопостачанням, зазначив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, для власників приватних домогосподарств та квартир у газифікованих багатоквартирних будинках передбачена часткова компенсація витрат на обладнання (за заявами, поданими після 1 березня 2026 року):

30% вартості двоконтурного котла (газового, твердопаливного або іншого, крім електричного), але не більше 7 000 грн;

30% вартості газової плити, але не більше 3 000 грн.

Для власників приватних будинків передбачена часткова компенсація (за заявами, поданими після 1 березня 2026 року):

30% вартості сонячної електростанції з двонаправленим лічильником, але не більше 50 000 грн;

30% вартості генератора, але не більше 3 300 грн.

Для багатоквартирних будинків:

30% витрат (але не більше 300 000 грн) на роботи з термомодернізації;

30% вартості генератора для резервного електроживлення, але не більше 100 000 грн.

"Компенсація надається один раз за кожним видом обладнання. Обов’язкова умова — офіційне введення в експлуатацію та наявність підтверджувальних документів. Для газового обладнання — з урахуванням вимог оператора газорозподільної системи", — пояснив Калашник.

Він уточнив, що подати заявку можуть юридичні особи — суб’єкти управління/утримання будинку (ОСББ, управитель, керуюча компанія, балансоутримувач тощо), а сама компенсація надається лише один раз для одного будинку.

Водночас з обласного бюджету надається субвенція на співфінансування:

придбання та встановлення блочно-модульних котелень на об’єктах соціальної сфери (до 30% вартості проєкту, але не більше 1 500 000 грн на об’єкт);

встановлення сонячних електростанцій на об’єктах соціальної сфери (30% вартості, але не більше 300 000 грн на об’єкт).

"Обов’язкова умова — співфінансування з місцевого бюджету або інших дозволених джерел. Фізичні та юридичні особи зможуть подавати документи через центри надання адміністративних послуг", — наголосив Калашник.

