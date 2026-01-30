Українці скасовують замовлення на генератори після оголошення "енергетичного перемир'я", — ОВА

У Дніпропетровській облраді заявили, що люди почали скасовувати замовлення на зарядні станції та павербанки після того, як з'явились повідомлення про "енергетичне перемир'я". Але голова облради закликав готуватись до підступності росіян.

Микола Лукашук опублікував у соцмережах пост, в якому нагадав, що досвід останніх чотирьох років приводить до одного висновку: "не жити очікуванням енергетичного перемір’я, а готуватися до гірших сценаріїв настільки, наскільки це взагалі можливо в нинішніх умовах". І реагувати на сигнали повітряної небезпеки.

Голова Дніпропетровської облради нагадав, що росіяни не можуть досягти суттєвого перелому на фронті, а тому тисне на тил через удари по енергетиці та тисне із політичною метою – для поступок з нашої сторони на переговорах. У тому числі територіальних.

"За логікою росіян, холод і темрява – це примус країни в цілому шляхом терору мирних людей… тому я скептично ставлюся до "енергетичного перемир'я". Якщо воно буде – добре. Але питання: навіщо ворогу добровільно відмовлятися від цього важеля тиску?" – пропонує замислитись Лукашук.

Тому він скептично ставиться до оптимізму тих українців, які почали скасовувати замовлення на енергообладнання, що йому підтвердив підприємець, який торгує павербанками, ecoflow та невеликими генераторами.

"Тобто сама поява цієї теми працює на розслаблення. А реальність війни від цього не змінюється. Тому в області працюємо за планом найгіршого сценарію. Дали відповідні доручення: всі лікарні перевіряють генератори, запаси палива мінімум на 2-3 дні, готовність на випадок можливого блекауту", - заявив Лукашук, та нагадав, що за 4 роки повномасштабної війни по Україні застосували всі види зброї, окрім ядерної, тому "рожеві окуляри зараз зайві".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що США говорили про "енергетичне перемир'я" між російською та українською стороною протягом тижня. Відлік мав початися з ночі на 31 січня.

А тим часом Дніпропетровська область потерпає від обстрілів росіян.