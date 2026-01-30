Украинцы отменяют заказы на генераторы после объявления "энергетического перемирия", — ОВА

В Днепропетровском облсовете заявили, что люди начали отменять заказы на зарядные станции и павербанки после того, как появились сообщения об "энергетическом перемирии". Но председатель облсовета призвал готовиться к коварству россиян.

Николай Лукашук опубликовал в соцсетях пост, в котором напомнил, что опыт последних четырех лет приводит к одному выводу: "не жить ожиданием энергетического перемирия, а готовиться к худшим сценариям настолько, насколько это вообще возможно в нынешних условиях". И реагировать на сигналы воздушной опасности.

Председатель Днепропетровского облсовета напомнил, что россияне не могут достичь существенного перелома на фронте, а потому давит на тыл через удары по энергетике и давит с политической целью — для уступок с нашей стороны на переговорах. В том числе территориальных.

"По логике россиян, холод и темнота — это принуждение страны в целом путем террора мирных людей... поэтому я скептически отношусь к "энергетическому перемирию". Если оно будет — хорошо. Но вопрос: зачем врагу добровольно отказываться от этого рычага давления?" — предлагает задуматься Лукашук.

Поэтому он скептически относится к оптимизму тех украинцев, которые начали отменять заказы на энергооборудование, что ему подтвердил предприниматель, торгующий павербанками, ecoflow и небольшими генераторами.

"То есть само появление этой темы работает на расслабление. А реальность войны от этого не меняется. Поэтому в области работаем по плану наихудшего сценария. Дали соответствующие поручения: все больницы проверяют генераторы, запасы топлива минимум на 2-3 дня, готовность на случай возможного блэкаута", — заявил Лукашук, и напомнил, что за 4 года полномасштабной войны по Украине применили все виды оружия, кроме ядерного, поэтому "розовые очки сейчас лишние".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США говорили об "энергетическом перемирии" между российской и украинской стороной в течение недели. Отсчет должен был начаться с ночи на 31 января.

А тем временем Днепропетровская область страдает от обстрелов россиян.