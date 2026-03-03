Колишній голова ОП Єрмак очолив комітет НААУ із захисту постраждалих від агресії РФ: подробиці

Колишній керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак очолив новостворений комітет Національної асоціації адвокатів України (НААУ), який займається захистом постраждалих від збройної агресії проти країни. Зокрема, цей орган також фокусуватиметься на компенсаційних механізмах та правовому забезпеченні відновлення в рамках євроінтеграційних стандартів.

На сайті НААУ повідомляється, що при асоціації почали роботу чотири нові постійно діючі галузеві комітети. Окремими розпорядженнями голови НААУ Лідії Ізовітової створено:

Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення (голова — Андрій Єрмак);

Комітет з питань правового забезпечення та захисту прав у сфері психічного здоров’я (голова — Ганна Іщенко);

Комітет з питань нафти, газу та надрокористування (голова — Сергій Антоненко);

Комітет з питань медіації (голова — Луїза Романадзе).

Комітет з питань медіації утворений у результаті реорганізації раніше існуючого Комітету з питань альтернативного врегулювання спорів. Тепер він буде зосереджений на проблемах досудового та позасудового вирішення спорів, за винятком медіації, яка перейшла під новий орган.

Крім того, як повідомила голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик на своїй сторінці у Facebook, речником Національної асоціації адвокатів України залишився Шевчук, а головою новоствореного комітету призначено Андрія Єрмака. Очолює ж асоціацію екс-соратниця Медведчука Лідія Ізовітова.

"Це все, що треба знати про поточний стан адвокатури України", — написала вона.

Публікація Тетяни Печончик на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Натомість, сам Андрій Єрмак поки не коментував своє призначення на нову посаду.

Варто зауважити, що до цього ЗМІ повідомляли, що через 2 місяці після звільнення з посади голови Офісу Президента Андрій Єрмак відновив свою адвокатську діяльність. Зокрема, колишній посадовець практикував адвокатську діяльність з 1995 року, а припинив її лише у лютому 2020 року.

Після віставки з посади та проведення обшуків НАБУ Єрмак заявив, що його "зганьбили його гідність",тому він прийняв рішення відправитися на передову. Однак заявляючи про своїнаміри журналістам він не надав додаткових деталей про те, коли та як він потрапить на фронт та чи вступить до лав Збройних сил України.

Ба більше, після цієї заяви колишня народна депутатка та військова Тетяна Чорновол запропонувала йому приєднатися до її підрозділу ЗСУ як пілотові дронів, проте відповіді так і не надійшло. На її думку, він відмовився через небажання займати "низьку" за рангом посаду, прагнучи зберегти статус керівника.