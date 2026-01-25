Узявся за старе: ЗМІ дізналися, чим займається Єрмак, звільнений з Офісу президента

Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента майже два місяці тому, 28 листопада. Той обіцяв вирушити на фронт, але, як стало відомо, до Сил оборони так і не долучився.

Після звільнення з офісу на Банковій Андрій Єрмак відновив свою адвокатську діяльність 23 січня 2026 року. Про це, як інформує "Главком", свідчить витяг із реєстру адвокатів.

"Досьє" на Єрмака у Національній асоціації адвокатів України Фото: з відкритих джерел

Андрій Єрмак, який практикував адвокатську діяльність з 1995 року, припинив її лише у лютому 2020 року, після того, як очолив Офіс президента. У жовтні 1997-го року адвокати Василь Ващенко, Михайло Приходько та Андрій Єрмак зареєстрували ТОВ "Міжнародна правнича компанія", де останній отримував зарплату як на основному місці роботи, так і "за сумісництвом", вже перебуваючи у штаті Державного управління справами.

Арештоване майно

Андрій Єрмак Фото: Офіс президента

Окрім того, Єрмак у судах добивається зняття арешту зі свого майна, який санкціонували Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Обшуки, які відбувалися 28 листопада, призвели до відставки Єрмака. Детективи НАБУ вилучили у чоловіка декілька ноутбуків та телефонів, а Вищий антикорупційний суд арештував це майно.

Видання з'ясувало, що 16 грудня 2025 року Єрмак та його адвокат Артем Захаров подали апеляційну скаргу, добиваючись скасування арешту, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 19 січня залишила справу без змін.

Фото: Главком

Апеляційна скарга Фото: Главком

Окрім того, у виданні звернули увагу, що номер кримінального провадження 52025000000000472, у рамках якого НАБУ і САП провело обшуки в Андрія Єрмака, збігається з т.зв. "справою Міндіча", в рамках якої розглядаються масштабні розкрадання бюджетних коштів у сфері енергетики. Однак, як запевняв директор НАБУ Семен Кривонос, колишній очільник Офісу президента не має статусу підозрюваного.

Своєю чергою адвокат Андрія Єрмака Артем Захаров, якого видання попросило прокоментувати судові перипетії довкола його клієнта, зазначив, що не отримував на це дозволу.

"Наразі не маю повноважень для надання коментарів", – відповів юрист.

Фокус писав про те, як Андрій Єрмак вирішив піти на фронт.

Нагадаємо, у грудні журналісти видання "Слідство.Інфо" звернулись до Генштабу ЗСУ із запитанням, чи долучився Андрій Єрмак до армії. У Силах оборони дали відповідь, що колишній глава ОП у складі Сухопутних військ службу не проходить.

Військовослужбовиця ЗСУ, колишня народна депутатка Тетяна Чорновол розповіла, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не відповів на її запрошення мобілізуватися до її підрозділу пілотом дронів.