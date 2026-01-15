Справа Єрмака: у НАБУ розповіли, чи де він зараз та чи оголосили підозру (відео)

У Верховній Раді проходить Тимчасова слідча комісія з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану. Зокрема там обговорюють справу Андрія Єрмака.

На засіданні присутні директор НАБУ Семен Кривонос та керівник відділу детективів Олександр Абакумов. Вони розповіли про перебіг справи ексголови Офісу президента. Про деталі засідання ТСК розповів народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Зокрема, Кривонос розповів, що співробітники НАБУ не проводили обшуки на робочому місці Андрія Єрмака, а проводили "в інших місцях", не конкретизувавши, де саме. Також він не розповів, що саме знайшли під час обшуку, посилаючись на таємницю слідства.

"В даному випадку те, що вилучено, на це накладено арешт. Так, серед них є певні цифрові носії", — сказав директор НАБУ.

Через таємницю слідства Кривонос також не розповів, чи з'явився Єрмак на допит, а також деталі допиту водія Андрія Єрмака. Однак виклик ексголови ОП на допит таки був.

Водночас він розповів, що станом на зараз підозра Єрмаку не була оголошена. Щодо нього триває досудове розслідування.

"Ніхто не тиснув на те, щоб не давати підозру Єрмаку", — зазначив Кривонос.

Також він не відповів на питання про те, де знаходиться Єрмак.

Зустріч Єрмака та Кривоноса

Натомість директор НАБУ розповів, що 31 липня 2025-го року він мав зустріч з тоді ще головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Та зустріч була ініційована саме Єрмаком, вона проходила на фоні протестів проти обмеження незалежності НАБУ та САП.

Водночас на зустрічах Зеленського з антикорупціонерами, за словами Кривоноса, Єрмак не брав участі. Остання окрема зустріч директора НАБУ з президентом пройшла 22 липня, утім на ній не було досягнуто практичних результатів.

Можлива підозра керівнику НАБУ

Директор НАБУ розповів, що "до нього доходила інформація, що йому може бути вручена підозра. Утім жодних деталей він не знає, крім того, що підозру могла готувати СБУ.

А керівник відділу детективів Олександр Абакумов розповів, що деякі телеграм-канали використовувалися для того, щоб потім провести обшуки в НАБУ, не пояснивши, як саме.

Звільнення Єрмака

Нагадаємо, що 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку. У той же день Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента України.

Цьому передували обшуки НАБУ, які провели в Андрія Єрмака вдома вранці 28 листопада.

Після своєї відставки Андрій Єрмак в повідомленні журналісту New York Post заявив, що після того, як "зганьбили його гідність", він відправляється на передову. Після цього військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що готова взяти звільненого голову Офісу президента України Андрія Єрмака у свій підрозділ. Утім сам Єрмак це запрошення проігнорував.

15 січня стало відомо, що Андрій Єрмак не проходить військову службу попри своєї обіцянки після звільнення "піти на фронт".

Після своєї відставки Єрмак заявив, що не злиться на президента Зеленського, тому що вони завжди були друзями. А пізніше стало відомо, що Зеленський відновив спілкування з Єрмаком.