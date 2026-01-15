Дело Ермака: в НАБУ рассказали, где он сейчас и объявили ли подозрение (видео)

В Верховной Раде проходит Временная следственная комиссия по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. В частности там обсуждают дело Андрея Ермака.

На заседании присутствуют директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель отдела детективов Александр Абакумов. Они рассказали о ходе дела экс-главы Офиса президента. О деталях заседания ВСК рассказал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

В частности, Кривонос рассказал, что сотрудники НАБУ не проводили обыски на рабочем месте Андрея Ермака, а проводили "в других местах", не конкретизировав, где именно. Также он не рассказал, что именно нашли во время обыска, ссылаясь на тайну следствия.

"В данном случае то, что изъято, на это наложен арест. Да, среди них есть определенные цифровые носители", — сказал директор НАБУ.

Відео дня

Из-за тайны следствия Кривонос также не рассказал, явился ли Ермак на допрос, а также детали допроса водителя Андрея Ермака. Однако вызов экс-главы ОП на допрос таки был.

В то же время он рассказал, что по состоянию на сейчас подозрение Ермаку не было объявлено. В отношении него продолжается досудебное расследование.

"Никто не давил на то, чтобы не давать подозрение Ермаку", — отметил Кривонос.

Также он не ответил на вопрос о том, где находится Ермак.

Встреча Ермака и Кривоноса

Зато директор НАБУ рассказал, что 31 июля 2025-го года он встречался с тогда еще главой Офиса президента Андреем Ермаком. Та встреча была инициирована именно Ермаком, она проходила на фоне протестов против ограничения независимости НАБУ и САП.

В то же время на встречах Зеленского с антикоррупционерами, по словам Кривоноса, Ермак не участвовал. Последняя отдельная встреча директора НАБУ с президентом прошла 22 июля, впрочем, на ней не было достигнуто практических результатов.

Возможное подозрение руководителю НАБУ

Директор НАБУ рассказал, что "до него доходила информация, что ему может быть вручено подозрение. Впрочем никаких деталей он не знает, кроме того, что подозрение могла готовить СБУ.

А руководитель отдела детективов Александр Абакумов рассказал, что некоторые телеграм-каналы использовались для того, чтобы потом провести обыски в НАБУ, не объяснив, как именно.

Освобождение Ермака

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Офиса президента Украины.

Этому предшествовали обыски НАБУ, которые провели у Андрея Ермака дома утром 28 ноября.

После своей отставки Андрей Ермак в сообщении журналисту New York Post заявил, что после того, как "опозорили его достоинство", он отправляется на передовую. После этого военнослужащая Татьяна Черновол заявила, что готова взять уволенного главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в свое подразделение. Впрочем сам Ермак это приглашение проигнорировал.

15 января стало известно, что Андрей Ермак не проходит военную службу, несмотря на свое обещание после увольнения "пойти на фронт".

После своей отставки Ермак заявил, что не злится на президента Зеленского, потому что они всегда были друзьями. А позже стало известно, что Зеленский возобновил общение с Ермаком.