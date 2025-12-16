"Ездит практически каждый день": Зеленский возобновил общение с Ермаком, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский мог возобновить свое общение с экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком, который был уволен в конце ноября после обысков НАБУ у него дома.

Сообщается, что Ермака могли видеть даже на въезде в резиденцию президента. Об этом говорится в материале "УП".

Эту информацию подтверждает и нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Более того, по его словам, Ермака не просто видели на въезде в резиденцию Зеленского, а якобы экс-глава ОП ездит туда каждый день.

"О резиденции могу подтвердить. Не просто видели на въезде, но и ездит практически каждый день. Конечно он нет того влияния, которое было, но понемногу начинает восстанавливать. Об этом можно судить и по активным слухам об увольнении Татарова, которого Ермак считает одним из виновных в своем увольнении", — утверждает Гончаренко.

В "УП" также напоминают о визитах Ермака в службу внешней разведки, который, вместе с его общей активностью, создают ужасный фон для президента Украины.

"Если слухи, что Ермака уволили только для отвода глаз, а он и в дальнейшем сохраняет влияние на систему, получат хоть какие-то подтверждения, то Зеленский рискует потерять главный фундамент общественной поддержки — веру в то, что он способен исправить ситуацию, избавиться от своего токсичного окружения и сосредоточиться на спасении страны", — отмечается в материале.

Еще 14 декабря Алексей Гончаренко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава его Офиса Андрей Ермак снова возобновили общение.

5 декабря Зеленский принял решение вывести Андрея Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Ставки Верховного главнокомандующего.

Освобождение Ермака

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Офиса президента Украины.

Этому предшествовали обыски НАБУ, которые провели у Андрея Ермака дома утром 28 ноября.

После своей отставки Андрей Ермак в сообщении журналисту New York Post заявил, что после того, как "опозорили его достоинство", он отправляется на передовую. После этого военнослужащая Татьяна Черновол заявила, что готова взять уволенного главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в свое подразделение. Впрочем сам Ермак это приглашение проигнорировал.

После своей отставки Ермак заявил, что не злится на президента Зеленского, потому что они всегда были друзьями.