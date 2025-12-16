"Їздить практично кожен день": Зеленський відновив спілкування з Єрмаком, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський міг відновити своє спілкування з ексглавою Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого було звільнено наприкінці листопада після обшуків НАБУ в нього вдома.

Повідомляється, що Єрмака могли бачити навіть на в'їзду до резиденції президента. Про це йдеться в матеріалі "УП".

Цю інформацію підтверджує і нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Більше того, за його словами, Єрмака не просто бачили на в'їзді до резиденції Зеленського, а нібито ексочільник ОП їздить туди кожного дня.

"Про резиденцію можу підтвердити. Не просто бачили на вʼїзді, але і їздить практично кожен день. Звісно він немає того впливу, який був, але потроху починає відновлювати. Про це можна судити і з активними слухами про звільнення Татарова, якого Єрмак вважає одним з винних в своєму звільненні", — стверджує Гончаренко.

Відео дня

В "УП" також нагадують про візити Єрмака до служби зовнішньої розвідки, який, разом з його загальною активністю, створюють жахливий фон для президента України.

"Якщо чутки, що Єрмака звільнили тільки про людське око, а він і надалі зберігає вплив на систему, отримають хоч якісь підтвердження, то Зеленський ризикує втратити головну підвалину суспільної підтримки — віру в те, що він здатен виправити ситуацію, позбутися свого токсичного оточення і зосередитись на порятунку країни", — наголошується в матеріалі.

Ще 14 грудня Олексій Гончаренко повідомив, що президент України Володимир Зеленський і колишній глава його Офісу Андрій Єрмак знову відновили спілкування.

5 грудня Зеленський ухвалив рішення вивести Андрія Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та Ставки Верховного головнокомандувача.

Звільнення Єрмака

Нагадаємо, що 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку. У той же день Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента України.

Цьому передували обшуки НАБУ, які провели в Андрія Єрмака вдома вранці 28 листопада.

Після своєї відставки Андрій Єрмак в повідомленні журналісту New York Post заявив, що після того, як "зганьбили його гідність", він відправляється на передову. Після цього військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що готова взяти звільненого голову Офісу президента України Андрія Єрмака у свій підрозділ. Утім сам Єрмак це запрошення проігнорував.

Після своєї відставки Єрмак заявив, що не злиться на президента Зеленського, тому що вони завжди були друзями.