Взялся за старое: СМИ узнали, чем занимается Ермак, уволенный из Офиса президента
Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента почти два месяца назад, 28 ноября. Тот обещал отправиться на фронт, но, как стало известно, к Силам обороны так и не присоединился.
После увольнения из офиса на Банковой Андрей Ермак возобновил свою адвокатскую деятельность 23 января 2026 года. Об этом, как информирует "Главком", свидетельствует выписка из реестра адвокатов.
Андрей Ермак, который практиковал адвокатскую деятельность с 1995 года, прекратил ее только в феврале 2020 года, после того, как возглавил Офис президента. В октябре 1997-го года адвокаты Василий Ващенко, Михаил Приходько и Андрей Ермак зарегистрировали ООО "Международная юридическая компания", где последний получал зарплату как на основном месте работы, так и "по совместительству", уже находясь в штате Государственного управления делами.
Арестованное имущество
Кроме того, Ермак в судах добивается снятия ареста со своего имущества, который санкционировали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Обыски, которые проходили 28 ноября, привели к отставке Ермака. Детективы НАБУ изъяли у мужчины несколько ноутбуков и телефонов, а Высший антикоррупционный суд арестовал это имущество.
Издание выяснило, что 16 декабря 2025 года Ермак и его адвокат Артем Захаров подали апелляционную жалобу, добиваясь отмены ареста, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 19 января оставила дело без изменений.
Кроме того, в издании обратили внимание, что номер уголовного производства 52025000000000472, в рамках которого НАБУ и САП провело обыски у Андрея Ермака, совпадает с т.н. "делом Миндича", в рамках которого рассматриваются масштабные хищения бюджетных средств в сфере энергетики. Однако, как уверял директор НАБУ Семен Кривонос, бывший глава Офиса президента не имеет статуса подозреваемого.
В свою очередь адвокат Андрея Ермака Артем Захаров, которого издание попросило прокомментировать судебные перипетии вокруг его клиента, отметил, что не получал на это разрешения.
"Пока не имею полномочий для предоставления комментариев", — ответил юрист.
Фокус писал о том, как Андрей Ермак решил уйти на фронт.
Напомним, в декабре журналисты издания "Слідство.Інфо" обратились в Генштаб ВСУ с вопросом, присоединился ли Андрей Ермак к армии. В Силах обороны дали ответ, что бывший глава ОП в составе Сухопутных войск службу не проходит.
Военнослужащая ВСУ, бывший народный депутат Татьяна Черновол рассказала, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не ответил на ее приглашение мобилизоваться в ее подразделение пилотом дронов.