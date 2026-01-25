Взялся за старое: СМИ узнали, чем занимается Ермак, уволенный из Офиса президента

Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента почти два месяца назад, 28 ноября. Тот обещал отправиться на фронт, но, как стало известно, к Силам обороны так и не присоединился.

После увольнения из офиса на Банковой Андрей Ермак возобновил свою адвокатскую деятельность 23 января 2026 года. Об этом, как информирует "Главком", свидетельствует выписка из реестра адвокатов.

Фото: из открытых источников

Андрей Ермак, который практиковал адвокатскую деятельность с 1995 года, прекратил ее только в феврале 2020 года, после того, как возглавил Офис президента. В октябре 1997-го года адвокаты Василий Ващенко, Михаил Приходько и Андрей Ермак зарегистрировали ООО "Международная юридическая компания", где последний получал зарплату как на основном месте работы, так и "по совместительству", уже находясь в штате Государственного управления делами.

Арестованное имущество

Фото: Офис президента

Кроме того, Ермак в судах добивается снятия ареста со своего имущества, который санкционировали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Обыски, которые проходили 28 ноября, привели к отставке Ермака. Детективы НАБУ изъяли у мужчины несколько ноутбуков и телефонов, а Высший антикоррупционный суд арестовал это имущество.

Издание выяснило, что 16 декабря 2025 года Ермак и его адвокат Артем Захаров подали апелляционную жалобу, добиваясь отмены ареста, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 19 января оставила дело без изменений.

Фото: Главком

Фото: Главком

Кроме того, в издании обратили внимание, что номер уголовного производства 52025000000000472, в рамках которого НАБУ и САП провело обыски у Андрея Ермака, совпадает с т.н. "делом Миндича", в рамках которого рассматриваются масштабные хищения бюджетных средств в сфере энергетики. Однако, как уверял директор НАБУ Семен Кривонос, бывший глава Офиса президента не имеет статуса подозреваемого.

В свою очередь адвокат Андрея Ермака Артем Захаров, которого издание попросило прокомментировать судебные перипетии вокруг его клиента, отметил, что не получал на это разрешения.

"Пока не имею полномочий для предоставления комментариев", — ответил юрист.

Напомним, в декабре журналисты издания "Слідство.Інфо" обратились в Генштаб ВСУ с вопросом, присоединился ли Андрей Ермак к армии. В Силах обороны дали ответ, что бывший глава ОП в составе Сухопутных войск службу не проходит.

Военнослужащая ВСУ, бывший народный депутат Татьяна Черновол рассказала, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не ответил на ее приглашение мобилизоваться в ее подразделение пилотом дронов.