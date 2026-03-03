Бывший глава ОП Ермак возглавил комитет НААУ по защите пострадавших от агрессии РФ: подробности

Бывший руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак возглавил новосозданный комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), который занимается защитой пострадавших от вооруженной агрессии против страны. В частности, этот орган также будет фокусироваться на компенсационных механизмах и правовом обеспечении восстановления в рамках евроинтеграционных стандартов.

На сайте НААУ сообщается, что при ассоциации начали работу четыре новых постоянно действующих отраслевых комитета. Отдельными распоряжениями председателя НААУ Лидии Изовитовой созданы:

Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления (председатель — Андрей Ермак);

Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья (председатель — Анна Ищенко);

Комитет по вопросам нефти, газа и недропользования (председатель — Сергей Антоненко);

Комитет по вопросам медиации (председатель — Луиза Романадзе).

Комитет по вопросам медиации образован в результате реорганизации ранее существовавшего Комитета по вопросам альтернативного урегулирования споров. Теперь он будет сосредоточен на проблемах досудебного и внесудебного разрешения споров, за исключением медиации, которая перешла под новый орган.

Кроме того, как сообщила председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик на своей странице в Facebook, спикером Национальной ассоциации адвокатов Украины остался Шевчук, а председателем новосозданного комитета назначен Андрей Ермак. Возглавляет же ассоциацию экс-соратница Медведчука Лидия Изовитова.

"Это все, что нужно знать о текущем состоянии адвокатуры Украины", — написала она.

Публикация Татьяны Печончик на странице в Facebook Фото: Скриншот

Зато сам Андрей Ермак пока не комментировал свое назначение на новую должность.

Стоит заметить, что до этого СМИ сообщали, что через 2 месяца после увольнения с должности главы Офиса Президента Андрей Ермак возобновил свою адвокатскую деятельность. В частности, бывший чиновник практиковал адвокатскую деятельность с 1995 года, а прекратил ее только в феврале 2020 года.

После увольнения с должности и проведения обысков НАБУ Ермак заявил, что его "опозорили его достоинство", поэтому он принял решение отправиться на передовую. Однако заявляя о своих намерениях журналистам он не предоставил дополнительных деталей о том, когда и как он попадет на фронт и вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины.

Более того, после этого заявления бывшая народный депутат и военная Татьяна Черновол предложила ему присоединиться к ее подразделению ВСУ как пилоту дронов, однако ответа так и не поступило. По ее мнению, он отказался из-за нежелания занимать "низкую" по рангу должность, стремясь сохранить статус руководителя.