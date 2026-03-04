Жители Киевщины могут получить компенсацию за генераторы: в ОВА раскрыли условия

С 1 марта для жителей Киевской области обновили условия для получения частичной компенсации за приобретение генераторов, котлов или солнечных станций.

Эта программа направлена на то, чтобы регион меньше зависел от перебоев с электро- и теплоснабжением, отметил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, для владельцев частных домохозяйств и квартир в газифицированных многоквартирных домах предусмотрена частичная компенсация расходов на оборудование (по заявлениям, поданным после 1 марта 2026 года):

30% стоимости двухконтурного котла (газового, твердотопливного или другого, кроме электрического), но не более 7 000 грн;

30% стоимости газовой плиты, но не более 3 000 грн.

Для владельцев частных домов предусмотрена частичная компенсация (по заявлениям, поданным после 1 марта 2026 года):

Відео дня

30% стоимости солнечной электростанции с двунаправленным счетчиком, но не более 50 000 грн;

30% стоимости генератора, но не более 3 300 грн.

Для многоквартирных домов:

30% расходов (но не более 300 000 грн) на работы по термомодернизации;

30% стоимости генератора для резервного электропитания, но не более 100 000 грн.

"Компенсация предоставляется один раз по каждому виду оборудования. Обязательное условие — официальный ввод в эксплуатацию и наличие подтверждающих документов. Для газового оборудования — с учетом требований оператора газораспределительной системы", — пояснил Калашник.

Он уточнил, что подать заявку могут юридические лица — субъекты управления/содержания дома (ОСМД, управляющий, управляющая компания, балансодержатель и т.д.), а сама компенсация предоставляется только один раз для одного дома.

В то же время из областного бюджета предоставляется субвенция на софинансирование:

приобретение и установка блочно-модульных котельных на объектах социальной сферы (до 30% стоимости проекта, но не более 1 500 000 грн на объект);

установка солнечных электростанций на объектах социальной сферы (30% стоимости, но не более 300 000 грн на объект).

"Обязательное условие — софинансирование из местного бюджета или других разрешенных источников. Физические и юридические лица смогут подавать документы через центры предоставления административных услуг", — подчеркнул Калашник.

Напомним, в январе украинцы отменяли заказы на генераторы после объявления "энергетического перемирия".

Фокус также писал о том, что Андрей Ермак возглавил комитет НААУ по защите пострадавших от агрессии РФ.