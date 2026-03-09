Переселенці можуть знову отримати виплати ВПО навіть після попередньої відмови. Кому поновлять фінансову допомогу у 2026 році? З’ясував Фокус.

Держава надає фінансову допомогу українцям, які вимушено покинули домівки через війну. Хоча в деяких випадках виплати ВПО можуть бути скасовані, є категорії переселенців, які мають право на повторне подання заяви та отримання грошової підтримки.

Хто може повторно подати заяву на виплати ВПО у 2026 році

Деякі ВПО мають право повторно звернутися за державною підтримкою або продовжити виплати після завершення попереднього періоду допомоги. Це стосується:

людей, які раніше мали статус переселенців, але певний час перебували за кордоном і згодом повернулися до України;

громадян, які повернулися до свого постійного місця проживання, але були змушені знову евакуюватися.

Після повторної евакуації українці можуть подати заявку на отримання виплат для ВПО

Продовжити виплати ВПО у 2026 році після перших шести місяців можуть найбільш вразливі категорії переселенців:

родини з дітьми до 14 років, які проживають у районах активних або потенційних бойових дій, а також у відносно безпечних регіонах, але діти там не мають можливості навчатися офлайн;

сім’ї, у яких один із членів родини доглядає за людиною з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжко хворою дитиною;

діти до 14 років, які прибули без батьків, якщо заяву подає особа, яка перебуває в родинних стосунках;

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

Прожитковий мінімум та виплати ВПО — чи можна поновити допомогу після відмови

Раніше деякі родини отримували відмову у виплатах для ВПО, оскільки їхній загальний дохід перевищував встановлений поріг. Проте, з 1 січня 2026 року граничний дохід підвищили, тож частина переселенців тепер може знову подати заявку на оформлення державної фінансової допомоги.

Як пояснили в Пенсійному фонді України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня становить 2 595 гривень. Від цього показника розраховується і граничний дохід для призначення виплат для ВПО.

З 1 січня 2026 року в Україні підвищили граничний дохід для надання допомоги, тож деякі переселенці тепер знову можуть подати заявку на оформлення державної фінансової підтримки

Тепер сукупний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 10 380 гривень (чотири прожиткові мінімуми), тоді як раніше він становив 9 444 гривні. Наприклад, якщо раніше людина отримувала зарплату близько 9 500 грн, це могло стати причиною для відмови у допомозі. Тепер же переселенець може знову подати заявку на отримання допомоги.

У ГО "ВПО Україна" звернули увагу, що для визначення права на виплати ВПО враховується не нарахована зарплата, а реальна сума, яку переселенець отримує на руки. Із загального доходу віднімають ПДФО та військовий збір, і саме після цих відрахувань вирішується, чи може людина отримати допомогу.

Для визначення права на виплати ВПО враховується реальна сума зарплати, яку переселенець отримує на руки

"Часто люди дивляться на свою ставку "брутто" і думають, що не проходять. Але "чистий" дохід може бути значно меншим і вписуватися в ліміт 10 380 грн. Крім того, подавати документи необхідно на всіх членів родини (включно з дітьми, непрацюючими особами тощо). Сукупний дохід родини ділиться на кількість заявлених членів", — додали в ГО "ВПО Україна", зазначивши, що чим більше людей у родині, тим менший виходить дохід на одного члена сім’ї. Це збільшує шанси на отримання виплат для всієї сім’ї.

Як подати заяву на отримання виплат ВПО

Оформити виплати ВПО можна онлайн через застосунок "Дія" або офлайн через ЦНАП чи органи соцзахисту. Обидва способи безплатні, але є певні нюанси, на які варто звернути увагу.

Так, подати заявку на грошову допомогу через "Дію" можуть лише ті, хто ще не зареєстрований як ВПО. У застосунку одночасно можна оформити статус і подати заяву на отримання фінансової допомоги. Для цього потрібно дотримуватися такого алгоритму дій:

Оновіть застосунок та авторизуйтесь. У розділі "Послуги" оберіть "Отримати статус ВПО" та вкажіть адресу свого перебування. Підтвердіть геолокацію. Натисніть "Хочу отримувати допомогу". Оберіть картку єПідтримка для зарахування коштів (якщо її немає — оформіть онлайн). Вкажіть, яка допомога потрібна: медична, освітня чи гуманітарна, та залиште контактні дані. Перевірте дані та натисніть "Надіслати".

Якщо у вас є діти, свідоцтво про народження зазвичай підтягується автоматично. Якщо цього не сталося, додайте його вручну.

До ЦНАПу або органів соцзахисту можуть звернутися всі громадяни. Для цього потрібно підготувати такі документи:

паспорт або ID-картку;

довідку ВПО (можна оформити разом із заявою);

свідоцтво про народження дитини (якщо є).

Також оберіть банківську картку для зарахування виплат або оформіть нову, а потім подайте заяву на отримання допомоги.

Раніше Фокус повідомляв, що переселенці зможуть отримати житло від держави. Це відбудеться в рамках пілотоного проєкту із пошуку вільної нерухомості для ВПО, який напочатку охопить Івано-Франківську, Полтавську та Київську області.