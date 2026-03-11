Не хватает стажа для пенсии: в ПФУ объяснили, как не остаться без выплат
Можно ли "докупить" страховой стаж для выхода на пенсию и как подготовиться к пенсии заранее — читайте в материале.
Ежегодно правила выхода на пенсию в Украине становятся более строгими. Поскольку происходит постепенное увеличение страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Из-за этого все больше людей сталкиваются с проблемой: до пенсионного возраста осталось несколько лет, а стажа не хватает. Фокус выяснил, что делать в такой ситуации и можно ли "докупить" стаж.
Пенсия в Украине — какие существуют виды
Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает несколько основных вариантов, по которым украинцы могут получать пенсию. Речь идет о таких видах выплат:
- пенсия по возрасту;
- пенсия в связи с потерей кормильца;
- пенсия по инвалидности;
- пенсия за выслугу лет.
Каждый из этих видов пенсии имеет свои условия назначения. В частности, учитываются возраст человека, продолжительность его трудового или страхового стажа, а также возможный специальный статус.
Условия выхода на пенсию по возрасту в 2026 году
В большинстве случаев украинцы выходят на пенсию по возрасту. В 2026 году главным критерием для назначения выплат остается страховой стаж. Именно от количества лет официальной работы зависит, когда человек сможет оформить пенсию.
В Пенсионном фонде объяснили, что в соответствии с законодательством выход на пенсию возможен в разном возрасте — 60, 63 или 65 лет. Конкретный возраст определяется тем, сколько страхового стажа накопил человек.
Согласно статье 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2026 году пенсия по возрасту назначается по следующим правилам:
- в 60 лет — если человек имеет не менее 33 лет страхового стажа;
- в 63 года — при наличии не менее 23 лет стажа;
- в 65 лет — если накоплено не менее 15 лет стажа.
В ПФУ обратили внимание на важный нюанс: если человек достиг возраста 60, 63 или 65 лет в 2025 году, но подает документы на пенсию уже в 2026 году, для него будут действовать требования к стажу, которые были установлены на 2025 год. То есть для выхода на пенсию нужно иметь 32 года стажа в 60 лет, 22 года — в 63 года и 15 лет — в 65 лет.
Что делать, если не хватает стажа для выхода на пенсию
Украинцы самостоятельно накапливать страховой стаж. Для этого нужно заключить договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования с Пенсионным фондом.
Договор позволяет человеку самостоятельно уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ), даже если он временно не работает, работает за границей или имеет перерывы в трудовой деятельности.
В ПФУ отметили, что присоединиться к добровольной системе пенсионного страхования могут как застрахованные, так и незастрахованные граждане в возрасте от 16 лет, если им еще не назначена пенсия. Кроме того, есть возможность платить взносы в пользу другого человека, например, родственника.
Гражданин может самостоятельно определить, сколько и когда платить. Однако, чтобы зачислили полный страховой месяц, надо уплатить не менее минимального взноса. Поскольку минимальная зарплата в Украине в 2026 году составляет 8 647 грн, то взнос (22%) составляет 1 902,34 грн.
"Договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование не предусматривает уплату страховых взносов за прошлые периоды", — добавили в ПФУ.
В то же время можно "докупить" страховой стаж за периоды после 2004 года, когда человек не был официально трудоустроен или не имел статуса предпринимателя.Важно
Для этого нужно обратиться в налоговую службу и заключить соответствующий договор. Оплатить стаж можно двумя способами:
- единоразово заплатить за весь необходимый период. Сумма единого взноса за каждый месяц должна быть не меньше, чем размер минимального страхового взноса, действующего на момент заключения договора, умноженный на коэффициент 2;
- заключить договор минимум на один год и уплачивать взносы постепенно. В таком случае ежемесячный платеж не может быть меньше минимального страхового взноса (в 2026 году он составляет 1 902,34 грн).
Поэтому, украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту, имеют возможность его "докупить". Те, кто еще не планирует выход на пенсию, могут заранее подготовиться, оформив добровольное участие в системе пенсионного страхования через Пенсионный фонд, тем самым увеличить размер выплат в будущем.
Ранее Фокус писал, что в марте состоялась индексация пенсий. Для большинства пенсионеров в Украине ежемесячные выплаты выросли на 12,1%.