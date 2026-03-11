Можно ли "докупить" страховой стаж для выхода на пенсию и как подготовиться к пенсии заранее — читайте в материале.

Ежегодно правила выхода на пенсию в Украине становятся более строгими. Поскольку происходит постепенное увеличение страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Из-за этого все больше людей сталкиваются с проблемой: до пенсионного возраста осталось несколько лет, а стажа не хватает. Фокус выяснил, что делать в такой ситуации и можно ли "докупить" стаж.

Пенсия в Украине — какие существуют виды

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает несколько основных вариантов, по которым украинцы могут получать пенсию. Речь идет о таких видах выплат:

пенсия по возрасту;

пенсия в связи с потерей кормильца;

пенсия по инвалидности;

пенсия за выслугу лет.

Каждый из этих видов пенсии имеет свои условия назначения. В частности, учитываются возраст человека, продолжительность его трудового или страхового стажа, а также возможный специальный статус.

Условия выхода на пенсию по возрасту в 2026 году

В большинстве случаев украинцы выходят на пенсию по возрасту. В 2026 году главным критерием для назначения выплат остается страховой стаж. Именно от количества лет официальной работы зависит, когда человек сможет оформить пенсию.

Украинцы могут выйти на пенсию по возрасту при наличии необходимого страхового стажа Фото: Pexels

В Пенсионном фонде объяснили, что в соответствии с законодательством выход на пенсию возможен в разном возрасте — 60, 63 или 65 лет. Конкретный возраст определяется тем, сколько страхового стажа накопил человек.

Согласно статье 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2026 году пенсия по возрасту назначается по следующим правилам:

в 60 лет — если человек имеет не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — при наличии не менее 23 лет стажа;

в 65 лет — если накоплено не менее 15 лет стажа.

В ПФУ обратили внимание на важный нюанс: если человек достиг возраста 60, 63 или 65 лет в 2025 году, но подает документы на пенсию уже в 2026 году, для него будут действовать требования к стажу, которые были установлены на 2025 год. То есть для выхода на пенсию нужно иметь 32 года стажа в 60 лет, 22 года — в 63 года и 15 лет — в 65 лет.

Что делать, если не хватает стажа для выхода на пенсию

Украинцы самостоятельно накапливать страховой стаж. Для этого нужно заключить договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования с Пенсионным фондом.

Договор позволяет человеку самостоятельно уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ), даже если он временно не работает, работает за границей или имеет перерывы в трудовой деятельности.

В ПФУ отметили, что присоединиться к добровольной системе пенсионного страхования могут как застрахованные, так и незастрахованные граждане в возрасте от 16 лет, если им еще не назначена пенсия. Кроме того, есть возможность платить взносы в пользу другого человека, например, родственника.

Гражданин может самостоятельно определить, сколько и когда платить. Однако, чтобы зачислили полный страховой месяц, надо уплатить не менее минимального взноса. Поскольку минимальная зарплата в Украине в 2026 году составляет 8 647 грн, то взнос (22%) составляет 1 902,34 грн.

Украинцы могут самостоятельно накапливать страховой стаж Фото: 24 Канал

"Договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование не предусматривает уплату страховых взносов за прошлые периоды", — добавили в ПФУ.

В то же время можно "докупить" страховой стаж за периоды после 2004 года, когда человек не был официально трудоустроен или не имел статуса предпринимателя.

Для этого нужно обратиться в налоговую службу и заключить соответствующий договор. Оплатить стаж можно двумя способами:

единоразово заплатить за весь необходимый период. Сумма единого взноса за каждый месяц должна быть не меньше, чем размер минимального страхового взноса, действующего на момент заключения договора, умноженный на коэффициент 2;

заключить договор минимум на один год и уплачивать взносы постепенно. В таком случае ежемесячный платеж не может быть меньше минимального страхового взноса (в 2026 году он составляет 1 902,34 грн).

Поэтому, украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту, имеют возможность его "докупить". Те, кто еще не планирует выход на пенсию, могут заранее подготовиться, оформив добровольное участие в системе пенсионного страхования через Пенсионный фонд, тем самым увеличить размер выплат в будущем.

