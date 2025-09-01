Выход на пенсию независимо от возраста: кто из украинцев имеет на это право

В Украине шахтеры могут рассчитывать на льготное пенсионное обеспечение.

Related video

Мужчины имеют право выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из которых как минимум 10 лет должны быть связаны с подземными работами. Женщины также могут оформить пенсию с 50 лет при стаже от 20 лет, из которых 7,5 лет должны быть проведены под землей. Об сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Отметим, что льготная пенсия предоставляется только тем, кто работал полный рабочий день на подземных и других особо вредных и тяжелых работах. Кроме того, право на выход на пенсию независимо от возраста имеют шахтеры, отработавшие 25 лет на подземных или открытых горных работах — это касается, в том числе, горноспасателей. Для работников ведущих профессий, таких как рабочие очистного забоя, проходчики, отбойщики и машинисты горных выемочных машин, необходимый стаж составляет 20 лет.

Минимальный размер пенсии для шахтеров с необходимым льготным стажем составляет 80% от заработка, из которого она исчисляется. При этом закон гарантирует, что пенсия не может быть ниже трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Закон также предусматривает дополнительное зачисление стажа: каждый год работы в условиях повышенной опасности засчитывается как два года страхового стажа. Для оформления льготной пенсии шахтеры должны предоставить справки о стаже работы и документы о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

Если предприятие ликвидировано или находится на оккупированной территории либо в зоне боевых действий, подтверждение стажа осуществляется по данным Государственного реестра застрахованных лиц.

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.