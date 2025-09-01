Вихід на пенсію незалежно від віку: хто з українців має на це право

В Україні шахтарі можуть розраховувати на пільгове пенсійне забезпечення.

Чоловіки мають право вийти на пенсію в 50 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, з яких щонайменше 10 років мають бути пов'язані з підземними роботами. Жінки також можуть оформити пенсію з 50 років за умови стажу від 20 років, з яких 7,5 років мають бути проведені під землею. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Зазначимо, що пільгова пенсія надається тільки тим, хто працював повний робочий день на підземних та інших особливо шкідливих і важких роботах. Крім того, право на вихід на пенсію незалежно від віку мають шахтарі, які відпрацювали 25 років на підземних або відкритих гірничих роботах, — це стосується, зокрема, гірничорятувальників. Для працівників провідних професій, таких як робітники очисного вибою, прохідники, відбійники та машиністи гірничих виїмкових машин, необхідний стаж становить 20 років.

Мінімальний розмір пенсії для шахтарів із необхідним пільговим стажем становить 80% від заробітку, з якого вона обчислюється. При цьому закон гарантує, що пенсія не може бути нижчою за три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб.

Закон також передбачає додаткове зарахування стажу: кожен рік роботи в умовах підвищеної небезпеки зараховується як два роки страхового стажу. Для оформлення пільгової пенсії шахтарі мають надати довідки про стаж роботи та документи про проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Якщо підприємство ліквідовано або перебуває на окупованій території чи в зоні бойових дій, підтвердження стажу здійснюється за даними Державного реєстру застрахованих осіб.

